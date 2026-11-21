Politika
ANA BRNABIĆ POSETILA SNS NA VOŽDOVCU: Snaga stranke je u ljudima koji su ostali spremni da nastave da rade i da se svim srcem bore za Srbiju
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Poverenica Gradskog odbora SNS Beograd Ana Brnabić posetila je Opštinski odbor SNS Voždovac, gde je razgovarala sa članstvom o dosadašnjem radu, aktuelnim izazovima i planovima za naredni period.
Tokom razgovora istaknuto je da je najveća snaga Srpske napredne stranke upravo u ljudima koji su, uprkos brojnim izazovima i teškim okolnostima, ostali zajedno, posvećeni i spremni da nastave da rade i da se svim srcem bore za Srbiju, njen napredak, stabilnost i budućnost svih njenih građana.
Posebno je naglašeno da interesovanje za pristupanje stranci i dalje postoji, kao i da su međusobno poverenje, jedinstvo i neposredna komunikacija sa članstvom važni za dalji rad.
(Kurir.rs)
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