- Na današnji dan 1995. godine je parafiran Dejtonski sporazum a na isti dan 1918. srpska vojska je ušla u Banja Luku. I 1995. i 1918. Srbi su preživeli zato što su bili jedni uz druge i zato što ih nije napuštala misao o ujedinjenju i borbi za zajedničku državu. Borba i dalje traje i sve propuštene prilike nisu razlog da prestanemo da se borimo. Srbi će institucionalizovati Srpski svet ili će sledeći vek dočekati ne samo u različitim državama već i sa različitim crkvama i imenima. Srbi šta vam nije jasno - poručio je Vulin.