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Jovo Bakić, šef poslaničke grupe Studentske liste u Skupštini Srbije, u intervjuu za Novu S govorio je, između ostalog, o mogućnosti da bude izabran za novog ministra policije.

Na pitanje da li je ta mogućnost i dalje u igri, Bakić je rekao:

- E, za to sam se pripremao i pripremam se i dalje, ali to ne znači da ću i biti ministar unutrašnjih poslova, jer tu ima još vrlo sposobnih ljudi koji mogu da obavljaju tu dužnost. Neki su, u smislu profesionalne bliskosti, tom resoru i bliži od mene. Sve zavisi od odluka koje će donositi i mandatar i kolege poslanice i poslanici, u konsultacijama sa studentima. Uopšte ne znači da ću to biti…

Na konstataciju da to ne znači ni da neće biti, Bakić je kratko rekao: "Tako je".

Bakić je potom pojasnio da to što je izabran za šefa poslaničke grupe Studentske liste ne isključuje mogućnost da sutra može da bude i deo Vlade Srbije.

- Šef poslaničke grupe je samo jedan narodni poslanik koji obavlja tu odgovornu dužnost, koji treba da bude povezan sa svim poslanicima, da koordiniše neke dogovore u okviru poslaničke grupe, ali kao i svaki drugi poslanik, ako se izabere u Vladu, onda on daje ostavku na mesto poslanika i postaje deo izvršne vlasti.