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Parlamentarna nedelja za nama donela je oštre debate, različita tumačenja zakonskih rešenja i poruke koje su odjeknule daleko izvan skupštinske sale. Dok vlast ističe stabilnost i kontinuitet reformi, opozicija ukazuje na institucionalne izazove i suštinska pitanja funkcionisanja države.

1/7 Vidi galeriju Skupština Srbije Foto: Ilija Ilić

Šta se zaista krije iza političkih poruka koje smo čuli proteklih dana, gde prestaje argumentovana rasprava, a počinje borba za političke poene i kako se skupštinske odluke prelamaju kroz svakodnevni život građana?

Odgovore na ova pitanja, dali su gosti vikend izdanja emisije "Puls Srbije" kod voditeljke Milice Janković, a oni su bili Nemanja Todorović, advokat, Nebojša Bakarec, narodni poslanik, dr Borislav Antonijević, lekar i Vukša Dragović, iz odnedavno član SNS.

Govoreći o parlamentarnoj praksi, Bakarec tvrdi da je izbor šest potpredsednika nešto što bi moglo da nam, po njegovoj tvrdnji, donese međunarodne kritike.

- Milošević 90-ih nije dozvolio opoziciji da imaju i jednog potpredsednika, ali je od 1992. odustao od tog principa. Iako to ne piše u Poslovniku i nije regulisano, ipak su to ljudski odnosi, a na kraju i demokratski. Dakle, normalno je da vlast ponudi određen broj potpredseničkih mesta opoziciji. Prvi put smo imali da su najavili da neće dati potpredsednička mesta. Nije problem što nisu dali nama, ali su trebali poslovnicima manjina. Bar njima su trebali da daju kako oni odaberu, jedno potpredsedničko mesto, mi smo ih molili, ai nisu hteli. To će nama da stvara ozbiljne međunarodne probleme, u smislu kritike OEBS-a i ODIR-a jer to nije normalna praksa. Svih šest potpredsednika skupštine je sa jedne liste i time je pogažena parlamentarna praksa, to se nigde u svetu ne radi. Najavljujem da će iduće nedelje, neće ponuditi SNS-u da vodi bilo koji odbor - smatra Bakarec.

Antonijević vuče iskustvo u opoziciji, pa je analizirao promene kojima svedočimo od konstruisanja višestranačja u Srbiji.

- Što se tiče kršenja demokratskih praksi, ja ipak prepoznajem samo kršenje zakona. Ovo prvo je neki novi pojam u razgovoru, postoji nešto što je sudska praksa, ali to je opet u okvirima zakona. Moje lično mišljenje je da su trebali da ponude neko mesto. Kada dođete kod nekoga u goste, domaćin vam ponudi da sednete. Zašto nisu, ne znam. Čupić je ispravno postupio kada je rekao da će biti strog prema sebi, a pravičan prema drugi jer je to potrebno našoj zemlji. Da li sam očekivao da će konstitutivna sednica trajati kraće, jesam. Stvarno jesam, ali se kolege poslanici nisu držale dnevnog reda. Mnogo bi se brže završilo da je sednica išla onako kako je trebalo. Ako imate tačku dnevnog reda, vaše je da pričate o tome, a ne o bilo čemu drugom. Parlament mora da ima stroga pravila, od načina oblačenja, ophođenja, vođenja sednice - kaže Antonijević.

03:51 Gosti "Pulsa Srbije" analiziraju glavne poruke iz Skupštine Srbije Izvor: Kurir televizija

Dragović je potpisao pristupnicu Srpskoj naprednoj stranci, pa je tu odluku opravdao mišlju da imamo veliki problem.

- Državu su nam preuzele nevladine organizacije koje će je urušiti do kraja. Mislim da nema mesta podelama, moramo da se udružimo i da čuvamo državu. Čupić je doveden da uradi ono što rade u REM-u, a to je da zavedu cenzuru. Počeo je da opominje i kada se poslanici njemu obraćaju, nije hteo da nauči Poslovnik, ali je rešen da opominje. On je doveden da predstavlja isposnika, pobožnog čoveka koji bi trebalo da zavede red u parlamentu. Cela ta priča je farsa, kao i sve ostalo oko SL, iza njih stoje NVO koje ih kontrolišu u potpunosti. Čupić nije smeo da da izjavu nakon konsultacija, nego je rekao da će se anonimni studentski nalozi obratiti sa društvenih mreža - tvrdi Dragović.

Todorović nije ostao nem na ove tvrdnje, pa je rekao da u teorije zavere spadaju misli da plenumi kontrolišu sve vezano za delovanje Studentske liste.

- Pustite to. Nije tačno da kontrolišu parlament. To je teorija zavere da neki plenum kontroliše parlament. Parlament ima 250 narodnih poslanika, oni su vlasnici mandata i postupaju po zakonu. Da bi neki plenum kontrolisao, to bi bilo protiv Ustava Srbije - dodao je Todorović.

Dragović je upitao zbog čega je onda narativ Čupića da brani plenum, rekavši: "To i jeste protiv našeg ustava. Čupić kaže da se narod plaši više jedne stranke, nego plenuma. Zašto brani plenum? Zašto ne kaže kakav bre plenum, ja odlučujem kao predsednik skupštine. Zašto ne kaže da se plenum ne pita?"

Na šta je Todorović odgovorio: "To se ne kaže, to se podrazumeva".

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