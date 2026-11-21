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Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković izjavio je za Kurir, komentarišući kritike lidera SNS Miloša Vučevića povodom smene direktora Jovine gimnazije Radivoja Stojkovića, da je Ministarstvo postupilo na osnovu nalaza nadležnih inspekcijskih službi Grada Novog Sada, te da nema mesta političkim napadima.

- Ministarstvo je postupilo u skladu sa prethodno datom saglasnošću pokrajinskog sekretara za obrazovanje Roberta Otota. Ministar prosvete dužan je da poštuje inspekcijske nalaze i prethodno date saglasnosti pokrajinskog organa. Sve je dokumentovano odgovarajućim dokumentima nadležnih organa - kazao je Stanković i dodao:

Dejan Vuk Stanković Foto: Kurir Televizija

- Reč je o poštovanju zakonske procedure pri razrešenju. Razrešenja su uvek bazirana prethodno datim inspekcijskim nalazima. Nema mesta političkim insinuacijama i napadima, s obzirom da je postupak sproveden u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, kao što se to čini u drugim slučajevima kada za to postoji osnov - objasnio je Stanković.

Podsetimo, lider SNS Miloš Vučević žestoko je kritikovao ministra prosvete koji je potpisao dokument koji se odnosi na smenu direktora Jovine gimnazije.

- Sramota! Sramota postojećeg ministra prosvete što je učestovao u smeni direktora Jovine gimnazije. A i SNS da razmisli, ako Bog da i narod nam ponovo da poverenje, da ne stavljamo više te kadrove koji uopšte nisu kadrovi ove politike. Nije mogao da izdrži mesec dana, da sačeka njihovu vladu - rekao je Vučević za TV Informer i dodao, govoreći o direktoru te škole:

- On je bio simbol otpora blokadama škola. Mučenički uhapšen. I sad smo dočekali da ga ministar u ovoj vladi smeni. Izvinite, sram vas bilo - rekao je Vučević.