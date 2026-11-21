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Poslanica poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Marina Raguš izjavila je da u parlamentu prvi put ne postoji komunikacija između vlasti i opozicije i da nemaju informacije o tome kada će skupštinski odbori biti formirani. Ona je rekla da će u utorak videti da li će poslanička grupa "Srbija pobeđuje" dati kandidate za odbore.

Govoreći o skupštnskim odborima, i da li poslanička grupa "Aleksanar Vučić - Srbija pobeđuje" ima neke informacije o njima, Raguševa je poručila da nemaju ništa od informacija i da ne postoji komunikacija.

- Ne, mi ništa do sada nismo imali kao informaciju. To je prvi put u istoriji da nema komunikacije. Evo, to pokazuje i izbor potpredsednika. Da se razumemo, potpredsednici su tu samo da pomažu predsedniku u obavljanju, kad predsednik otvori prostor za to - izjavila je Raguš za TV Tanjug i podsetila da su u vreme vlasti SNS predstavnici opozicije bili na čelu odbora i bili potpredsednici.

Na pitanje da li će dati kandidate za odbore, Raguš je rekla da ona to ne zna i da će videti u utorak.

- Ja to ne znam, to će se videti u utorak. Iskreno da kažem, meni je to besmisleno. A sad ću reći i zašto. Ako ti kažeš da će se odlučivati ko je najkvalitetniji ili najkvalifikovaniji, šta to znači? Vidi, na mestu Aleksandra Čupića mogao je da bude zemljoradnik, samohrana majka. Zato što je to ono što narod takođe želi da vidi. Jer ti ljudi zaista imaju mnogo problema i hoće da ih artikulišu. Sada mi dolazimo do jednog najvažnijeg problema, a to je upravljanje očekivanjima. I mislim da se to desilo kada je reč o izboru potpredsednika. Možda je neko od njih i hteo, ali nije smeo. Zato što su očekivanja bila drugačija - rekla je ona.

Foto: Prinskrin Youtube

Raguševa je rekla da je za nju najteža slika bila za parlamentarnu demokratiju koja se desila u četvrtak kada su 103 stolice bile prazne.

- Pa izvolite, gospodo, ako ste tako odlučili, da isključite volju građana, zamisli, 1.730.000 ljudi. Ajde, neću da budem maliciozna, pa da ubrajam i one koji nisu izašli i nisu glasali, ali makar bi nešto otišlo na našu stranu. I to nije SNS. Moram tu da budem precizna. Ova lista, Ujedinjena Srbija, je lista raznih ljudi, raznih partija. Sad zamisli da svako naredno zasedanje ti imaš praznih 103 stolice u parlamentu. Šta je to? Ako si rekao da je Vučić autoritarni lider, šta je onda ovo? Totalitarizam? Je l' neko za to glasao? Ovo nema veze sa parlamentarnom demokratijom - naglasila je Raguš.

Ona je dodala da je za nju bilo očekivano da se konsituisanje sednice desilo ranije i da su čekali da im se predstavnici Studentske liste jave.

- Meni bi bilo očekivano da mi već nekako imamo vladu, da se konstituisanje desilo mnogo ranije. Čekali smo neko vreme da, s obzirom na dobru demokratsku parlamentarnu praksu, da nam se pobednici ovih izbora, kojima smo mi čestitali tu pobedu, priznali naš poraz, jave i da mi već vidimo obrise i novog ekspozea, da vidimo imena, da razumemo šta je nova vlada, zakon o ministarstvima, zakon, sve ono što ide - objasnila je ona.

Ona je rekla i da se na parlamentarnim izborima desila korenita promena i da je po prvi društveno-politički eksperiment dobio vlast.

- Nemamo tradicionalne političke stranke, mi imamo određeni pokret koji se bazira na neposrednoj demokratiji. Oni imaju plenume za koje mi ne znamo ni ko je u tim plenumima, ni kako to izgleda. Nismo imali to iskustvo. Ali, hajde što ja nisam, nego nisu to iskustvo imali i brojni poznati sociolozi, politikolozi, recimo sa zapadne hemisfere. Kažu ovako i stranci: "Ovo je, bogami, ozbiljan društveno-politički eksperiment". Pazite, uspeo je. Cilj je bio da se sruši sa vlasti Aleksandar Vučić. Dakle, ljudi koji su glasali protiv, a ne za. Jer suštinski, znali su manje-više 11 tačaka programa, ali onih 2.000 strana nikada, ili retko ko je video. Tek sada mi treba da vidimo, zapravo, šta je to zapravo - zaključila je Marina Raguš.