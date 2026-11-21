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"Narodna skupština je mesto za narodne predstavnike, mesto za narodni glas. Borio sam se prethodne nedelje da se čuje glas naroda", poručio je narodni poslanik i lider opozicije Aleksandar Vučić.

- Neki drugi su se borili za sebe, za svoje funkcije, za svoje limuzine, za svoje veće plate, dok su ih nama oduzimali. Nastavićemo da se borimo za narod. Nastavićemo da se borimo protiv onih koji su spolja dobili ogromnu podršku da Srbiju sruše. I borićemo se dok dišemo.

- Vi, građani, da se malo nasmejete, pogledajte danas njihove biltene, službene glasnike tajkunske vlasti, u kojima kažu: "Možda je jedan predstavnik, pa makar Albanac, mogao da bude potpredsednik skupštine. " E, takvu smo demokratiju dobili. A onih 103 poslanika koji predstavljaju Srbiju koja drugačije misli, koja želi da Srbija pobeđuje, a ne samo jedna grupa ljudi, oni ne moraju da budu predstavnici. Bićete predstavljeni u ovom Narodnom domu.

Kako je istakao boriće se za narod.