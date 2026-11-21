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Princ-naslednik Filip Karađorđević ugostio je u Kraljevskom dvoru na Dedinju predstavnike Studentskog pokreta iz različitih univerzitetskih centara Srbije i čestitao im pobedu Studentske liste na parlamentarnim izborima.

Prijemu su prisustvovali i prestolonaslednik Aleksandar i princeza Danica.

1/6 Vidi galeriju Princ Filip ugostio predstavnike Studentskog pokreta u Kraljevskom dvoru Foto: PrincFilip Press

"Generacija koja je ispisala novu stranicu srpske istorije bila je naš gost u Kraljevskom dvoru na Dedinju. Zajedno sa svojim ocem, prestolonaslednikom Aleksandrom, i suprugom, princezom Danicom, imao sam čast da ugostim predstavnike Studentskog pokreta iz različitih univerzitetskih centara Srbije i čestitam im na izvanrednoj pobedi Studentskog pokreta i Studentske liste na parlamentarnim izborima", poručio je princ Filip.

On je istakao da duboko poštuje hrabrost, istrajnost i mudrost koju su studenti pokazali tokom prethodne dve godine.

"Uprkos ogromnim iskušenjima, ostali su dosledni borbi za pravdu, dostojanstvo i vladavinu prava, a njihov podvig odjeknuo je daleko izvan granica naše zemlje", naglasio je princ Filip.

Prema njegovim rečima, Kraljevski dvor, kao simbol državnog kontinuiteta i tradicije, sa ponosom je otvorio vrata mladim ljudima koji su spremni da preuzmu odgovornost za budućnost Srbije.