PRINC FILIP UGOSTIO PREDSTAVNIKE STUDENTSKOG POKRETA U KRALJEVSKOM DVORU: "Generacija koja je ispisala novu stranicu srpske istorije"
Princ-naslednik Filip Karađorđević ugostio je u Kraljevskom dvoru na Dedinju predstavnike Studentskog pokreta iz različitih univerzitetskih centara Srbije i čestitao im pobedu Studentske liste na parlamentarnim izborima.
Prijemu su prisustvovali i prestolonaslednik Aleksandar i princeza Danica.
"Generacija koja je ispisala novu stranicu srpske istorije bila je naš gost u Kraljevskom dvoru na Dedinju. Zajedno sa svojim ocem, prestolonaslednikom Aleksandrom, i suprugom, princezom Danicom, imao sam čast da ugostim predstavnike Studentskog pokreta iz različitih univerzitetskih centara Srbije i čestitam im na izvanrednoj pobedi Studentskog pokreta i Studentske liste na parlamentarnim izborima", poručio je princ Filip.
On je istakao da duboko poštuje hrabrost, istrajnost i mudrost koju su studenti pokazali tokom prethodne dve godine.
"Uprkos ogromnim iskušenjima, ostali su dosledni borbi za pravdu, dostojanstvo i vladavinu prava, a njihov podvig odjeknuo je daleko izvan granica naše zemlje", naglasio je princ Filip.
Prema njegovim rečima, Kraljevski dvor, kao simbol državnog kontinuiteta i tradicije, sa ponosom je otvorio vrata mladim ljudima koji su spremni da preuzmu odgovornost za budućnost Srbije.
"Verujem u Srbiju u kojoj će se poštovati institucije, negovati sloboda i pravednost, a znanje, čestitost i služba otadžbini biti najviše vrednosti, za našu decu i generacije koje dolaze. Živela Srbija!", zaključio je princ Filip Karađorđević.