"Danas sam bila u Opštinskom odboru Zvezdara, kao i u Opštinskom odboru Voždovac, sutra ću obići Čukaricu, Palilulu, i nastavljamo borbu. Da se zahvalim našim ljudima što su pokazali hrabrost, neustrašivost, da se zahvalim što smo pokazali da nismo mi interesna grupa kakve su bile ove prethodne partije, koje danas ponovo vladaju Srbijom preko ove prevare koja se zove Studentska lista, već da smo prava, jaka politička stranka koja ima svoju ideologiju i svoju ljubav prema Srbiji. Da je Srpska napredna stranka preživela, da je preko 1.700.000 ljudi glasalo za Srpsku naprednu stranku i za Aleksandra Vučića, i dalo nam mandat da moramo da nastavimo da se borimo za našu Srbiju. Idemo dalje, glavu gore, Srbija će pobediti".