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Šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić kaže da se plaši da će proizvođač automobila "Stelantis" napustiti Kragujevac do kraja sledeće godine, što će, navodi, od tog grada načiniti dolinu gladi.

Vučić je za Informer rekao da će se "Stelantis" preseliti u Tursku.

"Evo da vam dam jednu ekskluzivnu informaciju, koju nisam dobio službenim kanalima", počeo je Vučić i dodao:

"Plašim se da će do kraja sledeće godine Stelantis preneti proizvodnju 'pande' u Tursku. Voleo bih da to nije tačno, i voleo bih da vlada krene da razgovara sa njima o tome, ali znajući ih, jer, naravno, Stelantis će tražiti velike subvencije, oni neće dati", rekao je Vučić.

Naglasio je da to znači da bi BDP, kako je rekao, otišao u propast, kao i da bi ukupno 5.000 ljudi ostalo bez posla.

"To vam je najmanje 3.000 - 3.500 Kragujevčana, 5.000 ukupno ljudi, i naš BDP mast u propast. Sad je pitanje koliko će ljudi u Janfengu da ostane i Kragujevac će nam ponovo od jednog uspešnog grada i od svega postati dolina gladi, baš kao što je bio u trenutku kada smo mi preuzeli vlast", rekao je Vučić.

Nije zabrinut samo za Kragujevac...