Slušaj vest

Jovo Bakić, šef poslaničke grupe Studentske liste u Skupštini Srbije, govorio je u intervjuu za Nova.rs o mogućnosti da se Aleksandar Vučić ubuduće ne pojavljuje na sednicama Skupštine, ističući da bi voleo da se sretnu u parlamentu kada on bude prisutan.

Jovo Bakić objasnio je zbog čega smatra da je Srpska napredna stranka odustala od predsedničke trke.

- Mislim da oni nemaju koga da predlože i znaju da bi taj prošao još mnogo gore nego što je prošla njihova lista na parlamentarnim izborima. To bi nesumnjivo uticalo na ubrzanje procesa njihovog osipanja i rasturanja, koje će na ovaj ili onaj način, pre ili kasnije, svakako uslediti.

Bakić je komentarisao izjavu Aleksandra Vučića, koji mu je u Skupštini poručio da ne može da ga gleda, jer je „živa slika njegovog poraza“.

- Ja sam ga malo izazivao i kad je rekao da izlazi iz Skupštine, da neće više biti tu, upitao sam ga: "Pa zašto?”. I onda je on odgovorio da više ne može da me gleda i moram da priznam da sam u svemu tome jako uživao - rekao je Bakić.

Potom je izneo mišljenje o tome da li će se Aleksandar Vučić ubuduće pojavljivati na sednicama Skupštine.

- Videćemo, videćemo… Čini se da njegovo stanje nije najbolje i verovatno će u odnosu na to stanje odlučivati da li će se, koliko i kada pojavljivati. To je njegova odluka, ali ako budem u Skupštini, voleo bih da i on bude tu - rekao je Bakić.