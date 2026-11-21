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Srpska napredna straka uputila je pismo međunarodnim institucijama u kojem je ukazala na, kako je navedeno, nedemokratsko preuzimanje rukovodećih pozicija u Skupštini Srbije od Studentske liste.

U pismu upućenom Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, OEBS-a i Venecijanske komisije, kao i direktoru ODIHR-a, koje potpisuje međunarodni sekretar SNS-a Ana Brnabić, a u koji je Tanjug imao uvid, Brnabićeva je govorila o, kako je navela, dešavanjima bez presedana, koja su duboko nedemokratska, a odigrala su se u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

"Prvi put u 35 godina višestranačke demokratije u Srbiji, 19. novembra 2026. godine, parlamentarna većina koju čini 'Studentska lista' izabrala je šest potpredsednika parlamenta - pri čemu svi oni predstavljaju upravo tu 'Studentsku listu'. Ovo predstavlja nezabeleženo, nedemokratsko preuzimanje rukovodećih pozicija u parlamentu od strane jedne političke grupacije, odnosno 'Studentske liste'", istakla je Brnabićeva u pismu.

Kako je dodala, "Studentska lista" je, suprotno svim ustaljenim demokratskim praksama iz poslednje tri i po decenije, odbila da se konsultuje sa opozicijom i parlamentarnim strankama koje predstavljaju nacionalne manjine o broju potpredsednika, kao i o zastupljenosti opozicije i nacionalnih manjina u rukovodstvu parlamenta.

Foto: Marko Karović

Istakla je da su time direktno odbili da obezbede pluralizam i proporcionalnu zastupljenost svih građana u rukovodstvu Narodne skupštine.

"Kao rezultat toga, nijedan od šest izabranih potpredsednika ne predstavlja jedinu opozicionu stranku koja je trenutno u parlamentu - SNS, koja je osvojila skoro 40 odsto glasova, odnosno blizu 1,74 miliona, niti stranke nacionalnih manjina (mađarske, bošnjačke i albanske), koje su zajedno osvojile približno 100.000 glasova", naglasila je Brnabićeva.

Ukazala je da je ovo prvi put u istoriji višestranačke parlamentarne demokratije u Srbiji da predsednik Narodne skupštine i svi njegovi potpredsednici dolaze iz iste političke opcije.

Kako je navela, to samo po sebi predstavlja veoma zabrinjavajući trend i najgori mogući oblik demokratskog nazadovanja u pogledu političkog pluralizma, kao i jednake i proporcionalne parlamentarne zastupljenosti svih građana Srbije.

Brnabićeva je podsetila da je tokom proteklih 14 godina, dok je Srpska napredna stranka (SNS) bila na vlasti, vođeno računa o tome da bez obzira na veličinu većine u parlamentu, koja je u pojedinim trenucima bila i dvotrećinska, opoziciji uvek bude ponuđena značajna zastupljenost u rukovodećim telima Narodne skupštine.

"Uvek su imali između dva i tri potpredsednička mesta. Ovo je bila praksa i u periodu kada su zemlju vodile različite frakcije Demokratske stranke (od 2000. do 2012. godine), kao i u vreme vladavine Socijalističke partije Srbije (SPS) od 1991. do 2000. godine", navela je Brnabićeva.

Kako je istakla, "Studentska lista" je već najavila i da će se taj trend zauzimanja institucija, počevši od Narodne skupštine, nastaviti.

Navodeći da sledeće nedelje predstoji imenovanje predsednika skupštinskih odbora, Brnabićeva je navela da je "Studentska lista" obavestila Srpsku naprednu stranku (SNS) i političke grupe koje predstavljaju nacionalne manjine da će se i o tim važnim funkcijama odlučivati isključivo prostom većinom glasova.

"To znači da će 'Studentska lista' ponovo odstupiti od ustaljene demokratske prakse, prema kojoj se rukovodeća mesta u ključnim odborima prepuštaju opoziciji, što služi kao mehanizam kontrole i ravnoteže vlasti. Dok je SNS bila na vlasti, opozicija je predsedavala skupštinskim odborima kao što su oni za evropske integracije, spoljne poslove, zaštitu životne sredine, kulturu i informisanje, obrazovanje, poljoprivredu, zdravstvo itd", ukazala je Brnabićeva.

Istakla je da takvi potezi "Studentske liste" predstavljaju svesno odstupanje od ustaljene demokratske prakse, jer se njima određivanje dnevnog reda, proceduralna kontrola i nadzorne funkcije koncentrišu isključivo u rukama nove većine.

Napomenula je i da je novoizabrani predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić iz "Studentske liste" već u prvom satu nakon svog izbora izrekao čak sedam mera protiv narodnih poslanika Srpske napredne stranke (SNS).

"Praktično je izrekao meru (novčanu kaznu) svakom poslaniku SNS-a koji se javio za reč. Među sankcionisanima su se našli šef poslaničke grupe Aleksandar Vučić, zamenik šefa grupe Milenko Jovanov i prethodna predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Ovakvo beskompromisno ućutkivanje opozicionih poslanika i svih kritičkih glasova nema presedan u savremenoj političkoj istoriji Srbije i protivi se svim opšteprihvaćenim standardima parlamentarne demokratije", istakla je Brnabićeva u pismu.

Navodi da je konstitutivna sednica Narodne skupštine Srbije označila prvi značajan institucionalni potez nove apsolutne većine koju predvodi "Studentska lista".

Sa 140 od ukupno 250 poslaničkih mesta, kako dodaje, "Studentska lista" je odbila svaki dogovor sa opozicijom i predstavnicima nacionalnih manjina o raspodeli ključnih skupštinskih funkcija.

"Standardna dobra praksa svake demokratske države i parlamenta jeste načelo zastupljenosti opozicije na parlamentarnim funkcijama. Ovo predstavlja preokret u odnosu na decenijsku srpsku parlamentarnu praksu, prema kojoj su opoziciji i manjinskim grupama dodeljivana određena mesta potpredsednika skupštine, kao i predsedavajuća mesta u pojedinim odborima, upravo radi očuvanja minimuma pluralizma unutar ove institucije", istakla je Brnabićeva.

Istakla je da je razlika u odnosu na evropske i šire demokratske standarde oštra i nedvosmislena. Kako je ukazala, mišljenja Venecijanske komisije, smernice OEBS/ODIHR-a za rad parlamenata, kao i institucionalna praksa država članica EU, tretiraju raspodelu određenih rukovodećih funkcija kao osnovni element parlamentarne demokratije.

Potpredsednici skupštine i predsednici odbora iz redova opozicije pružaju joj formalne mehanizme za vršenje nadzora, uticaj na dnevni red i proceduralne zaštitne mere, navela je Brnabićeva i dodala da to nisu samo simbolični ustupci, već mehanizmi koji sprečavaju većinu da monopolizuje "pravila igre".

"Apsolutna većina koja već prvog dana zauzme sve značajne funkcije, time jasno stavlja do znanja da namerava da vlada bez institucionalnih protivteža unutar samog zakonodavnog tela. 'Studentska lista' je došla na vlast na platformi 'obnove demokratskih institucija, borbe protiv zarobljavanja države i okončanja koncentracije moći'. Njena prva konkretna odluka u Skupštini, međutim, jeste učvršćivanje sopstvene koncentracije moći", naglasila je ona.

Brnabićeva dodaje da odbijanjem čak i skromnih ustupaka u pogledu mesta potpredsednika i predsednika odbora, nova većina je postavila presedan prema kojem se parlamentarno rukovođenje tretira kao isključivo vlasništvo pobednika, umesto kao zajednički institucionalni okvir.

Navela je da evropski partneri i domaći demokratski akteri to ne bi trebalo da posmatraju kao tehnički detalj u organizaciji rada, već kao rani i veoma indikativan potez.