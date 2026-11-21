Slušaj vest

Poznati biznismen Branko Babić saopštio je danas da je postao član Srpske napredne stranke.

Babić je u objavi otkrio zbog čega se na ovaj korak odlučio baš sada, kada Srpska napredna stranka nije na vlasti.

"Sada kada je SNS stranka čista od interesdžija, postao sam njen član. I to ću biti sve dok opet ne postanu vlast", poručio je Branko Babić na svom TikTok nalogu uz snimak iz stranačkih prostorija SNS-a.