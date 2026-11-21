Politika
BRANKO BABIĆ POSTAO ČLAN SNS: "Sada kada je SNS stranka čista od interesdžija..."
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Poznati biznismen Branko Babić saopštio je danas da je postao član Srpske napredne stranke.
Babić je u objavi otkrio zbog čega se na ovaj korak odlučio baš sada, kada Srpska napredna stranka nije na vlasti.
"Sada kada je SNS stranka čista od interesdžija, postao sam njen član. I to ću biti sve dok opet ne postanu vlast", poručio je Branko Babić na svom TikTok nalogu uz snimak iz stranačkih prostorija SNS-a.
Podsetimo, Aleksandar Vučić, šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje", objavio je juče na Instagramu video sa Vukšom Dragovićem i tom prilikom podelio s javnošću da se lider organizacije "Srpski suverenisti" učlanio u Srpsku naprednu stranku.
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