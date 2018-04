ČEDO, ODAKLE TI PARE? Od sirotog studenta u pocepanim patikama do BAHATOG MILIONERA!

Lider LDP je za veoma kratko vreme prešao put od skromnog momka u polupocepanim patikama do političara koji trenutno troši milione evra za koje niko ne zna odakle mu

Od vođe studentskih protesta devedesetih do trenutno jednog od najbogatijih političara u Srbiji - tako bi se ukratko mogao opisati razvojni put lidera LDP Čedomira Jovanovića.

Za oko 20 godina u politici, za rukom mu je pošlo ono što mnogima nije, a možda i nikada neće. Stekao je, naime, veliko bogatstvo, ako je suditi po načinu života koji vodi, ali do danas nikome nije jasno na koji način. Jovanović pak danima ili godinama odbija da objasni poreklo svog novca.

Čeda o milionima JA SAM BIZNISMEN

Lider LDP, poznat po hedonizmu, nikad nije bio previše raspoložen da objasni odakle mu novac za stil života koji vodi. Pre nekoliko godina, u jednoj od retkih prilika, rekao je da ima veoma uspešan privatni biznis i da je platio višemilionski porez, ali nije otkrio i kojim se konkretno poslom bavi. Poznato je da su firme koje su se vodile na njegovu suprugu Jelenu pod stečajem zbog ogromnih gubitaka i neplaćanja poreza.



Međutim, više je nego jasno da s oko 900 evra poslaničke plate ne može da finansira bahat život kakav vode njegova porodica i on. Desetine hiljada evra troše godišnje za letovanje na Mikonosu, ništa manje ne košta ni Jovanovićevo planinaranje po svetskim vrhovima tokom zime. Lider LDP godinama vozi samo najskuplja vozila, poput „audi Q7 kvatra“, dok je svojoj lepšoj polovini ne tako davno kupio „mercedes“ od basnoslovnih 60.000 evra. Mediji su otkrili i da ima jahtu, a poznata su njegova luksuzna letovanja na elitnom grčkom ostrvu Mikonosu, gde je odsedao u velelepnoj vili i uživao u restoranima u kojima se šampanjac prodaje po ceni do 120.000, a votka po 15.000 evra... Čak se postavljalo pitanje da li je vila na Mikonosu od nekoliko miliona evra u njegovom vlasništvu. Poznato je da velike svote novca troši i za firmiranu garderobu, a poznat je i kao kolekcionar skupocenih satova od po nekoliko desetina hiljada evra.

Saradnici ga raskrinkali ČEDA JE MALI STALJIN

Lepe reči o Čedomiru Jovanoviću retko ko da danas ima. Njegovi bliski saradnici, dakle oni koji su ga dobro upoznali, opisuju ga kao bitangu, prevaranta, lopova... Mile Korićanac, nekadašnji menadžer LDP, govorio je da je „Čeda mali Staljin“, Goran Petrović je rekao da je „patološki, dakle bolesni prevarant, lopov i lažov, hohštapler i bitanga“, dok je Branislav Lečić isticao da ga je „Čeda prijateljski izdao“. Vesna Pešić je za njega kazala da je „džiber alav na lovu“.



Kada se današnji lider LDP uporedi sa onim što je bio devedesetih, jasno je da tu nema ničeg zajedničkog. Počeo je, podsetimo, kao jedan od predvodnika studentskih protesta u Beogradu 1996. Obučen u kožnu jaknu, sa polupocepanim patikama i minđušom u uhu, ostavljao je utisak skromnog - da ne kažemo sirotog - studenta. A onda je ušao u politiku, gde se, kako su ga mnogi politički protivnici, ali i bivši saradnici optuživali, talio sa svakim od kog je mogao da ima finansijsku korist.

Upućeni tvrde da je tako i došao u kontakt sa „zemunskim klanom“, koji mu je, kažu očevici, davao i pozamašne sume novca. Vojislav Šešelj tvrdi i da su Jovanoviću „zemunci“ dali pet miliona maraka od otmice Miroslava Miškovića, a i sam vlasnik „Delte“ Miroslav Mišković ga je pitao o vezama sa „zemunskim klanom“ i da li je dobio novac od njegove otmice.



Bivši bliski saradnici, poput Vesne Pešić i Gorana Petrovića, ali i mnogih iz LDP i DS, kažu da je stranku privatizovao za lične potrebe, zbog čega su ga mnogi od njih i napustili.



Svoju partiju, koju je osnovao 2005. nakon odlaska iz DS, pretvorio je u privatno preduzeće, za šta su ga optuživali i brojni saradnici.



No, iako je javnost dosad više puta tražila da se ispita poreklo Jovanovićevog novca, to do danas nije učinjeno. Sigurno je jedino da je deo prihoda dolazio od poslova firmi koje su zvanično bile u vlasništvu njegove žene Jelene, ali ni taj biznis nije uvek cvetao - radnici su se žalili da i po pet meseci nisu dobijali platu, dok su Jovanovići, s druge strane, i trošili milione.

Bežanija PROKIĆ, LEČIĆ, OSTOJIĆ, PEŠIĆEVA... Od stranke u koju je velike nade polagala građanska Srbija, LDP je stigao do partije koju su napustili svi viđeniji članovi. Od Jovanovića su pobegli Nenad Prokić, Branislav Lečić, Bojan Đurić, Zoran Ostojić, Vesna Pešić... Partija se nalazi daleko ispod cenzusa, a na poslednjim parlamentarnim izborima ušla je u Skupštinu uz pomoć Borisa Tadića i Nenada Čanka. Na nedavnim beogradski izborima LDP je osvojio samo 0,3 odsto glasova.





Foto: Printscreen, Fonet

