VUČIĆ: Evropa sve više razume zahteve i potrebe Srbije, a nama je dosta ratovanja više nego ikome

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da se Srbija menjala i sve bolje razumela zahteve i potrebe Evrope, a čini se da i Evropa razume, sve više, zahteve i potrebe Srbije.

Vučić je, na svečanosti koju je Delegacija EU u Beogradu priredila povodom Dana Evrope, rekao da je Evropa pre 73 godine izvojela pobedu nad "strašnim neprijateljem", fašizmom i nacizmom.

Posle toga, kako je naglasio, Evropa je počela da se obnavlja i širi nove ideje, ovog puta zajedništva.

foto: Tanjug/Filip Krainčanić

"I najveći neprijatelji su prepoznali potrebu za pomirenjem i saradnjom", rekao je Vučić dodajući da je posle najteže lekcije shvaćeno da su pomirenje i zajedništvo preduslovi za budućnost.

"Na tom putu, ma kako trnovit bio, bila je i Srbija u različitim fazama i statusima. Srbija nije uvek razumela Evropu, a neretko ni Evropa nju, ali smo se menjali i razumeli zahteve i potrebe Evrope, a čini se da i Evropa razume sve više zahteve i potrebe Srbije", primetio je predsednik na svečanosti u Muzeju savremene umetnosti.

Kada ljudi pitaju zašto želimo u Evropu, običan čovek bi rekao da je to zbog boljeg života, drugi bi, kaže, dodali nešto, čini mu se, još važnije, jer nam je dosta ratovanja, a Evropa kao mirovni projekat je važna za nas da sačuvamo stabilnost i mir. "A, nama je dosta ratovanja i nestabilnosti više nego ikome", primetio je predsednik Srbije.

Ipak, on bi, ističe, na to dodao i treći razlog: "A, to je da građani Srbije žele da priapadaju evropskom tipu društva, a to znači da imamo demokratsko i slobodno društvo, a to znači da moramo još puno da radimo i napredujemo. Što, opet, ne znači da su sve ostale zemlje Evrope uređene i bezgrešne, ali je na nama da radimo", rekao je.

Zato, kako je istakao, u periodu koji je pred nama moramo u oblasti vladavine prava, ali i durgim, da postignemo značajno veći napredak, baš kao što smo ga postigli u ekonomiji i od zemlje blizu bankrota stigli do toga da imamo tri godine za redom suficit u budžetu, dvostruko manje nezaposlenih i rast u prvim mesecima ove godine od 4,5 odsto.

Vučić kaže da moramo danas da se zapitamo i kakva su to nova iskušenja pred nama, i Evropom i Srbijom.

"Ako pogledamo dobro, videćemo da su ta iskušenja zajednička, da je Evropa potrebna Srbiji, kao što je Evropi potrebna stabilnost u Srbiji", rekao je predsednik.

Mi se, dodaje, svakoga dana ekonomski i infrastrukturno sve više povezujemo, razvijamo se zajednički, deleći i naše vrednosti i našu budućnosti.

"Imamo i zajedničke bezbednosne izazove, koji nas ujedinjuju u borbi za očuvanje tekovina savremenog društva. I danas potpuno je jasno da ništa od tih izazova i nijednom od tih izazova ne možemo sami da se suprostavimo, već samo uz podršku Evrope i EU", rekao je Vučić.

Srbija, ističe, ostaje duboko posvećena stabilnosti regiona, svom pristupnom procesu i iskreno se nadamo da će naši napori dovesti do rezultata.

"Regionalna saradnja na Balkanu bila je u najvećoj meri upravo postignuta procesom evropske integracije i zajedno sa razvojem dobrosusedskih odnosa je dvosmerno povezana sa evropskom perspektivom", naveo je Vučić.

Kaže da i smo u teškim trenucima, kada smo imali "čudne izazove" iz pojedinih delova naseg regiona, iz tih kriznih situacija izlazili upravo zahvaljući čvrstoj rešenosti i velikoj podršci koju smo imali od EU i njenih najmoćnijih država članica.

foto: Tanjug/Filip Krainčanić

"Od vizionarske Šumanove deklaracije prošlo je skoro sedam decenija. EU je prošla neverovatan put od Evropske zajednice za ugalj i čelik do onoga što je danas. Srbija je prevalila trnovit put do kandidature za članstvo, otpočela pregovarači proces i iskreno veruje da će ga uspešno završiti", podvukao je Vučić.

Kada Srbija i ceo naš region postanu punopravni deo EU, tek tada će, uveren je predsednik Vučić, Šumanova ideja biti u potpunosti ostvarena.

"Šuman je rekao da mir u svetu može biti očuvan samo ako je napor uložen u njegovo održanje proporcionalno srazmeran pretnjama koje ga ugrožavaju. Ja, parafrazirajući reči našeg jednog od najvećih pisaca, koji je bio veliki pobornik evropske ideje, Borislava Pekića, želim da pozovem građane Srbije da misle na svoju budućnost", rekao je Vučić.

Vučić je naveo da je Pekić rekao da ne ljubimo zemlju predaka svojih već da ljubimo zemlju po kojoj hodaju naša deca. "Srbiji i Evropi želim srećan Dan Evrope", poručio je predsednik Srbije.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Tanjug/Filip Krainčanić)

