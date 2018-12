VUČIĆ PORUČIO OPOZICIJI: Dajte jedan dokaz i uhapsićemo Radoičića

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je opoziciji, koja stalno optužuje Milan Radoičića da je ubica, a da Vučić krši pretpostavku nevinosti, da odu u policiju ako imaju ijedan dokaz i da će u tom slučaju Radoičić odmah biti uhapšen.

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

"Samo jedan dokaz dajte, a ne šuplje priče. . . . da biste pravili novog Davida ili dizali pesnice otpora. Toga ovde nema, niko neće da krije ubicu. Nadam se da ćemo imati ubrzanog napretka na tom slučaju, pa ćemo videti ko je govorio istinu, a ko nije",. rekoa je Vučić novinarima.

On je dodao da svaki dan sluša te optužbe od opozicije, ali je dodao da se to dešava onda kada neko nema politiku i kada narodu nema šta da ponudi osim mržnje.

"Ja to da nudim narodu neću, ja ću da nudim bolji život, napredak, perpspektivu za mlade, naravno mir i stabilnost ", rekao je Vučić.

Lažu i izmišljaju svaki dan, ponovio je, govoreći o opoziciji, i dodao da pokušavaju čak da u to uključe i porodicu Radoičića.

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

Vučić: Neće biti izbora u martu 2019. godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, je povodom navoda predsednika Narodne stranke Vuka Jeremića da će Srpska napredna stranka (SNS) sledeće, vanredne parlamentarne izbore održati na proleće, izjavio da izbori neće biti održani u martu.

On je kazao da je Jeremić prethodni put najavio da će izbori biti održani 4. novembra, da "nikoga ne interesuju ti izbori", a da bi u slučaju da se održe u bliskoj budućnosti, SNS dobio još deset do 15 mandata u parlamentu, dok bi opozicija izgubila zastupnike u Skupštini. On je dodao da "sva istraživanja pokazuju iste trendove" i da razume "bes (opozicije) i potrebu da se (ceo) proces pretvori u nasilje".

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

Tokom konferencije povodom situacije na Kosovu, Vučić je dodao da "ne traži pomoć" opozicije i da mu "njihova milost i lepe reči nisu potrebne (u rešavanju krize na Kosovu i Metohiji)".

(Kurir.rs/Tanjug/Beta)

Kurir

Autor: Kurir