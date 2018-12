POVERLJIVO IZ BRISELA 2. DEO! POKAČILI SE RAMUŠ I MOGERINIJEVA: Federiki pukao film što Priština ignoriše zahteve EU! Sevale varnice, planuo otvoreni sukob

BRISEL - Kosovski premijer Ramuš Haradinaj ozbiljno je navukao bes Evropske unije na sebe time što uporno ignoriše njene zahteve i sugestije, a sve je kulminiralo na sastanku sa šeficom evropske diplomatije Federikom Mogerinu u utorak u Briselu, kada je došlo do otvorenog sukoba.

Haradinaj, koji je danima unazad optuživao Mogerini za neuspeh dijaloga između Beograda i Prtištine, sada je svoje optužbe, kako je sam potvrdio, izrekao i zvanično Mogerinijevoj, a rezultat toga je otkazivanje najavljene zajedničke konferencije u Briselu.

Upravo to je jedan od pokazatelja da je došlo do varnica na ovom sastanku, budući da nije tipično da se takve koferencije otkazuju "u pet do 12", a ako se ti i desi to je jasna poruka negativnog stava evrpskih zvaničnika prema svom sagovorniku.

O otvorenom sukobu govorio je i šef srpske diplomatije Ivica Dačić na javnom servisu, koji je pomenuvši upravo je da je do otvorenog sukoba došlo, rekao i da je EU sada imala priliku da vidi ono lice Haradinaja i Prištine koje Srbija stanlo gleda.

Šta se dešavalo iza zatvorenih vrata, za list priča izvor iz diplomatskih krugova koji navodi da iako je počeo uobičajeno, sastanak se završio prilično burno, a rezultat je bio ne samo otkazivanje konferencije, već ni zajedničko saopštenje koje nije izdato, što je inače uobičajena praksa.

Izvor navodi da je Mogerinijeva bila prilično iznervirana, a sve zbog toga što je Haradinaj sve vreme "gurao svoje poznate stavove", govorio o izdajnicima, a krivicu za uvođenje taksi prebacivao na Srbiju... Atmosfera je, navode diplomatski izvori, bila loša, svi su bili "naelektrisani" i ljuti, niko nije želeo da popusti, tako da na kraju nije ni bilo dogovora o bilo čemu.

Prvi problem je bio taj što je sastanak bio vremenski ograničen, čemu se Haradinaj i njegova delegacija nisu nadali.

- Najpre su teme bile vladavina prava i reforme, što je i uobičajeno na ovakvim sastancima. Međutim, Mogerini je postala veoma kritična prema Prištini u vezi sa povećanjem poreza od 100 odsto na robu iz Srbije i BiH, govorila da je to štetno, da nisu u skladu sa sporazumima, da Priština mora da ih povuče... - priča naš izvor.

Haradinaj je sve to saslušao, ali je izneo svoj više puta javno izrečen stav da uopšte nema u planu da ih povuče. Nakon toga je svoje optužbe podigao i na viši nivo iznoseći salvu kritika na račun EU, najpre oko liberalizacije viznog režima, koji Kosovu nije odobren. Rekao je i da su odgovori koje Priština dobija od EU za njih "bezvredni i beznadežni".

Izvor navodi i da je tom prilikom rekao da je zbog toga ugroženo poverenje između Kosova i EU, da ih Unija ne tretira na fer i korektan način, i ponovo tražio da se Amerika uključi u dijalog.

- Naveo je da je ta ideja uništila dijalog i poziciju EU kao posrednika i medijatora u dijalogu. Takođe, rekao je da, što se njega tiče, svako ko zastupa tu ideju je izdajnik i zalaže se za izdaju - navodi izvor lista.

- Sve to je iznerviralo Mogerini, pa je zajednička konferencija za medije otkazana, što se inače dešava već drugi put, i to oba puta nakon sastanka sa Haradinajem. EU čak nije želela ni da zajedno sa predstavnicima Prištine izda zajedničko saopštenje - navodi izvor.

Kabinet Mogerini: Sve smo rekli

List je ovim povodom kontaktirao i kabinet Federike Mogerini, gde je rečeno da sve što je šefica evropske diplomatije imala da kaže na ovu temu, rečeno je juče na konferenciji za medije, nakon sastanka Mogerinijeve sa premijerkom Srbije Anom Brnabić.

A tada je, na pitanje da prokomentariše optužbe Haradinaja da je ona kriva za krah dijaloga i da li je to razlog za neodržavanje konferencije za novinare, Mogerinijeva je navela da za konferencijom nije bilo potrebe. Osvrnula se, međutim, i na Srbiju.

- U prošlosti je bilo akcija, izjava i koraka i na srpskoj strani koje nisu pomogle pozitivnoj atmosferi za konstruktivan dijalog. Uvek sam obema stranama govorila da mogu da uđu u ciklus provokacija gde nijedna strana ne može da dobije ništa. Tu možete da se zaglavite i to svi očekuju od Balkana. Ili možete da izaberete drugi put gde se strane angažuju u dijalogu što može voditi pravnoobavezujućem sporazumu koji bi rešio sva otvorena pitanja na dobrobit obe strane, građana, regiona, ekonomske i evropske perspektive kao i bezbednosti i stigurnosti - navela je ona.

Kako je rekla, "za EU perspektivu koju ste izbarali potrebna je normlizacija odnosa i suočavanje sa teškoćama".

- Alternativa ozbiljnom dijalogu u kome se obe strane istinski angažuju je vrlo opasna. Ne želim ni da mislim šta može da bude alternativa tome - navela je ona.

Novo i još oštrije pismo

Sukob Mogerinijeve i Haradinaja, međutim, nije se završio otkazivanjem koneferncije. Priča je nastavljena novim pismom na adresu prištinskih vlasti, drugim za samo nekoliko dana. Njega su, pored Mogerini, uputili i komesar za trgovinu Sesilija Malmstrom i komesar Johannes Han, i praktično uperili prstom na Haradinaja koga smatraju glavnim krivcem za zastoj dijaloga između Beograda i Prištine.

Oni su mu, istovremeno, poručili da je jedino Hašim Tači za njih pregovarač i učesnik u dijalogu sa Beogradom. Tako je prištinska vlada, zapravo dobila rampu za novi pregovarački tim koji bi trebalo da predvodi Fatmir Ljimaj, što je inače odluka doneta pre tri dana.

Tokom vikenda Haradinaj je dobio još jedno pismo od evropskih predstavnika, u kome je od njega zatraženo da privremeno suspenduje poreze. Kompromisno rešenje za njih je bilo da se odrednica "UNMIK" u CEFTA sporazumu zameni odrednicom "Kosovo" sa zvezdicom.

Sve to trebalo je da bude finalizovano na jučerašnjem sastanku Haradinaja i Mogerini u Briselu, ali je on odlučio da neposredno pred put taj predlog ne prihvati, nakon čega je usledio sukob sa čelnicima EU, otkazivanje zajedničke konferencije za medije, i novo pismo, još eksplicitinije i direktnije.

