VUČIĆ IZ BRISELA: Tramp pismom pokazao da Amerika želi kompromis, ali smo daleko od rešenja! Preneli smo da smo otvoreni za dijalog čim ukinu takse

- Imali smo otvoren i koristan razgovor s Mogerinijevom, moramo više da radio na našim međusobnim odnosima. Preneo sam da smo otvoreni za nastavak dijaloga čim Priština povuče takse - rekao je Aleksandar Vučić nakon radnog ručka sa predstavnicom EU, Federikom Mogerini.

Moramo da radimo na rešenjima, jer ako ne budemo plašim se da će loše rešenje naći nas, zaključio je predsednik Srbije.

Govoreći o pismu koje je predsednik SAD Donald Tramp uputio i njemu i kosovskom predsedniku Hašimu Tačiju, Vučić je rekao da to pokazuje kolika je zainteresovanost SAD da se dođe do rešenja između Beograda i Prištine. Kazao je i da to pismo govori da su SAD zainteresovane da se pregovori završe kompromisom, da je predsednik SAD prvi put uključen u dijalog.

Vučić je rekao da nije saglasan sa Trampovom ocenom da su pregovori Beograda i Prištine u finalnoj fazi: "To što Tramp kaže da smo ušli u finalnu fazu, ja sa tim ne mogu u potpunosti da se saglasim. Ne mislim da smo blizu rešenja", rekao je Vučić novinarima.

- U ovom trenutku smo daleko od rešenja, i još nismo rešili ni takse, koje su od suštinske važnosti za sve nas - kazao je Vučić u Briselu.

- Prema proceni, sledeće godine ako ostanu takse gubici bi bili oko 43 miliona evra na mesečnom nivou. To bi bilo teško, ali bismo preživeli. Važnije je kako da pomognemo narodu na KiM da opstane - rekao je Vučić

Ono što je od ključnog značaja za nas je, ističe Vučić, da razvijamo naše ekonomije i da imamo još veći rast i bolje povezanu infrastrukturu i manje oprerećanja za naše privrednike, kao i bolji pristup stranim investitorima koji će lakše da dolaze na naše tržište.

- Ukazao sam na problem da smo mi i u ovakvim razgovorima u najtežoj poziciji, Crna Gora je priznala nezavisnost Kosova, Makedonija takođe, BiH nije samo zato što Srbi to ne dozvoljavaju, inače bi i oni, a o Albaniji i da ne govorimo - rekao je Vučić novinarima u Briselu.

On je dodao da smo u teškoj situaciji i usamljeni kada je Kosovo u pitanju, jer su svi u regionu priznali nezavisnost tzv. Kosova.

foto: Printscreen/RTS

U izjavi novinarima posle sastanka, on je rekao da sa Hašimom Tačijem nije odvojeno razgovarao.

- Video sam ga na ručku, prišao je, ali danas nismo imali tu vrstu dijaloga. Bili su predstavnici Makedonije, Crne Gore, BiH, Prištine i mi. Važan trentutak za sve nas i evropsku budućnost i procenu onoga što će se zbivati - rekao je Vučić.

Da podsetimo, šefica evropske diplomatije Federika Mogerini organizovala je danas neformalni ručak u Briselu za lidere regiona, kome prisustvuju predsednici Srbije Aleksandar Vučić, Crne Gore Milo Đukanović, kosovski predsednik Hašim Tači, kao i premijeri BiH Deniz Zvizdić i Makedonije Zoran Zaev.

Kurir.rs / Tanjug

Kurir

Autor: Kurir