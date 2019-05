MIHAJLOVIĆEVA: Prištinu ne zanima dijalog, ni stabilnost

Rezolucijom o osudi navodnog genocida koji je Srbija počinila na kosovskoj teritoriji tokom 1998. i 1999. kosovski Albanci su još jednom pokazali da ih ne zanimaju ni dijalog, ni stabilnost, ni razvoj regiona, izjavila je potpredsednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović.

"Kad nam o genocidu pričaju oni koji su doveli do toga da danas nema Srba u Prištini, Peći, Prizrenu, Uroševcu, Podujevu, Gnjilanu i mnogim drugim mestima na Kosovu i Metohiji, onda to nije ništa drugo do najgore licemerje.

Ali, ovakve provokacije pokazuju i koliki je strah političara iz Prištine od suda za ratne zločine koje su počinili nad Srbima", kaže Mihajlovićeva u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima.

Poručila je da najstrašnijim optužbama protiv Srbije i srpskog naroda, za koje i u Prištini znaju da nisu istinite, kosovski Albanci ne mogu da postignu ništa drugo osim da dva naroda dodatno udalje od dijaloga i kompromisa, a time i od bolje budućnosti i napretka u celom regionu.

(Kurir.rs/Tanjug)

