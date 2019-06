VUČIĆ: Ponašanje Prištine je izraz slabosti i pokazatelj koliko su albanski lideri u teškoj poziciji

NOVI SAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da je važno da ljudi znaju da ponašanje prištinskih lidera, izjave da neće biti formirana ZSO i drugi potezi predstavljaju izraz slabosti i pokazatelj koliko su albanski politički lideri u teškoj poziciji.

"Kad se ponašate bahato, arogantno, kad šaljete 60 oklopnih vozila da tobož hapsite krijumčare, a ne čujete ništa o tome šta su ti ljudi radili i za šta su sve krivi, kada na najbahatiji način odbacujete sprovođenje sporazuma koji ste sami potpisali, i kada to saopštavate svetu - onda pokazujete u koliko ste teškoj poziciji i koliko ste slabiji, nego što se predstavljate", rekao je Vučić.

Mi, kaže Vučić, nemamo nikakvu potrebu da pokazujemo nervozu - osim one koja je prouzrokovana upravo ovakvim ponašanjem Prištine, koje može da nas dovede u tešku situaciju bez našeg uticaja.

"To govori da se oni bore za primat u sopstvenom biračkom telu na KiM", rekao je Vučić, i dodao da ne misli da je samo to posredi.

"Bio bih naivan kada bih verovao da je samo to. Ali je to stvar koja je veoma važna i koju ne treba isključiti nijednog trenutka, jer njima slede izbori i oni bukvalno sada žele da se dokažu na tome ko je veći protivnik srpske države. Taj će dobiti više poena na Kosovu i to je to", rekao je predsednik Srbije.

S druge strane, ističe, to je njihova politika - pokušali su sve, da ne daju apsolutno ništa.

"Kada su shvatili da, kada razgovarate o kompromisu, morate da pružite nešto, date nešto, da takođe morate da imate bolne ustupke, onda su zaključili - što bismo mi to radili? Lakše nam je da kažemo - mora Srbija da prizna nezavisnost Kosova i mi smo s tim završili", dodao je Vučić.

Lepo što ste to rekli, lepo što imate mnogo želja koje biste da vam neko ispuni - ali, to se neće dogoditi, poručuje on.

"Ali, to pokazuje svu nezrelost i podseća na naše ponašanje 2009, 2010, kada smo se svakog dana u nešto zaklinjali a na kraju znate kako smo prošli s tim pred Međunarodnim sudom pravde i UN", podseća Vučić.

Na pitanje kako će Priština proći pred međunarodnim institucijama, Vučić odgovara: "Mislim da polako, ali sigurno ljudi u svetu primećuju razliku i da dobro razumeju koliko su ti postupci neodgovorni i da to neće naići na simpatije, čak ni kod onih koji su ih sve vreme do sada podržavali."

Pri tome, mi ne treba da budemo naivni da verujemo da će sada Amerika, Nemačka ili Francuska da promene svoju odluku o priznavanju nezavisnosti Kosova, upozorava Vučić.

"To taktički menja našu poziciju, nama će biti nešto lakše, imaćemo priliku da kažemo svoje stavove, želeće da nas čuju, što je opet bolje nego kada tu priliku nismo imali. Ali, mi moramo da se borimo za naše interese", ističe on i kaže: "Naši interesi ne treba da budu u slanju bilo kakvih uvreda Albancima, čak ni njihovim političkim predstavnicima, iako sve najgore o njima mislimo, već treba da radimo na tome da pokazujemo svetu da mi jesmo za kompromis, da je jasno ko kompromis neće i da guramo dalje ekonomski razvoj", istakao je on.

Vučić je najavio da će sledeće nedelje u Pančevu biti otvoren ZTF, velika fabrika na kojoj mu je svojevremeno čestitala i Angela Merkel.

"Spas za južni Banat... To su stvari kojima mi treba da se bavimo", kaže Vučić.

Na pitanje kako kako će obavestiti strane predstavnike da treba da reaguju, Vučić je naveo da su u EU reagovali na najnovije izjave Hašima Tačija, kao i da se Beograd s pravom ljuti kada ne reaguju oštro, ali da i oni gledaju da ne izgube Albance iz pregovarackog procesa.

Kako je rekao, Srbija, kao ozbiljna zemlja, pokazuje da poštuje Briselski sporazum kao akt koji ima snagu medunarodnog ugovora, dok Albanci otvoreno kažu da on ništa ne znači.

"I sad će neko da mi kaže da su oni pametniji što kažu da to za njih ne postoji. A, zbog čega su pametniji? Šta su oni to dobili, a šta smo mi izgubili", upitao je predsednik.

On je istakao da se su se i prilikom akcije hapšenja na severu Kosova i Metohije videle prednosti Briselskog sporazuma i koliko je života spaseno na osnovu odredbi Briselskog sporazuma.

Vučić je ponovio da ga brine to što će Priština nastavljati sa hapšenjima, zato što je smisao kako oslabiti sever, zauzeti ga ili isprovocirati Srbiju da bez težih posledica napravi užasne greške, koje bi joj srozale i uništile ugled u međunarodnoj javnosti, što se, podvukao je, neće dogoditi.

"Ukoliko budu ugrožavali živote naših ljudi, ako budu vršili pogrom nad našim narodom, naše ljude ćemo umeti da zaštitimo", rekao je Vučić.

Kurir