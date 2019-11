EKSKLUZIVNО! GENERAL LAZAREVIĆ ZA KURIR: Albanci žele pogrom Srba! Srbija neće dozvoliti da se na Kosovu desi Oluja!

Albanci žele da izazovu sukobe i udare na Srbe na Kosovu, ali sam siguran da Srbija neće dozvoliti da se ponovi pogrom našeg naroda kakav se desio 1999. i 2004. godine, kaže ekskluzivno za Kurir general Vladimir Lazarević, koji je tokom NATO bombardovanja bio komandant Prištinskog korpusa Vojske Srbije. Ocenjuje i da je projekat izgradnje lažne države Kosovo potpuno propao.

Kako kaže, pretnje pogromom ne prestaju ni dvadeset godina nakon NATO agresije, te da u poslednje vreme jačaju neprijateljski tonovi od Albanaca.

Branio zemlju u teškim trenucima... General Vladimir Lazarević foto: EPA/Srdjan Suki

Hoće „veliku Albaniju“

- Neizvesnost po bezbednost srpskog naroda je velika i upozoravajuća. Ne sumnjam u njihove namere da izazovu pogrom i ostvare ideju „velike Albanije“. Jedina brana takvoj agresiji je to što Srbija neće dozvoliti ponavljanje ni 2004, ni 1999. Moja procena je da smo mi skupa kao narod, kao država Srbija, spremni da štitimo sebe i svoj integritet i da ćemo to držati pod kontrolom. Neće nas uplašiti nikakve pretnje. Za sada je situacija pod kontrolom zahvaljujući vlastima u Srbiji, koje na KiM neće dozvoliti ni „Bljesak“, ni „Oluju“, akcije kakve su izvršene na delu srpske teritorije u Republici Srpskoj Krajini - kaže Lazarević.

Ne ponovilo se... Tokom albanskog napada 2004. Srbi napustili svoja ognjišta foto: Profimedia

On smatra da je namera prištinskih Albanaca da isprovociraju Srbiju kako bi na kraju i NATO reagovao.

Odbrana svetinja

- Pre 20 godina, mi koji smo branili KiM u sastavu Prištinskog korpusa nismo razmišljali o tome ko nas napada, koja sila, već o tome koje svetinje branimo. Nas je napadao čitav NATO pakt, i to na KiM. Neki kažu da je to bio mali treći svetski rat, ali mi nismo o tome razmišljali. Više desetina hiljada branilaca zemlje na KiM branili su ono što se mora braniti svojim životom, to smo radili - dodaje Lazarević.

Govoreći o samoproglašenoj nezavisnosti Kosova, naš sagovornik ocenjuje da je sada jasno da to nije prava država. - Prošlo je dvadeset godina i, evo, svi smo svedoci da to nije država. Oni je zovu državom, mogu je zvati kako hoće, ali to nije država. To je neuspeh NATO agresora. Oni su hteli svoju NATO državu da kontrolišu, ali to ne funkcioniše tako. Pokušavaju nekim drugim sredstvima, kupovinom glasova, pa im i to nije uspelo.

Ljuban Karan NEĆE BIRATI SREDSTVA

foto: Screenshot

I bivši potpukovnik Kontraobaveštajne službe Ljuban Karan upozorava da Albanci, ako ne bude nekog većeg međunarodnog pritiska, neće birati sredstva da ostvare ideju „velike Albanije“: - Moguće je da se povedu za idejama Hrvatske, jer oni najviše vole hrvatske savetnike i instruktore, koji su uspešno izvršili etničko čišćenje Hrvatske. Pod tim utiskom, oni su ubeđeni da će sprovesti hrvatski recept bez odgovornosti, kao što nije bilo odgovornosti kada su u pitanju hrvatska vojska i policija devedesetih.

Marš i poziv na ujedinjenje KURTI RUŠI „MINI-ŠENGEN“ Otvoreno se zalaže za ukidanje granice između Kosova Albanije... Aljbin Kurti, lider Samoopredeljenja foto: EPA/VALDRIN XHEMAJ Pokret Samoopredeljenje, koje vodi kandidat za kosovskog premijera Aljbin Kurti, organizovaće 28. novembra u Tirani, na 107. godišnjicu nezavisnosti Albanije, marš za nacionalno ujedinjenje, piše prištinska Koha. Ta partija, koja se zalaže za stvaranje „velike Albanije“, traži ukidanje poreza između Kosova i Albanije na putu ka carinskoj uniji, odnosno stvaranja zajedničkog tržišta. Protive se i inicijativi za stvaranje „mini šengena“ između Srbije, Severne Makedonije i Albanije.

