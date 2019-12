VUČIĆ DOBIO PUTINOVO PISMO: Evo šta mu je poručio ruski predsednik FOTO

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Ruske Federacije Aleksandra Bocan-Harčenka, koji mu je uručio pismo predsednika Vladimira Putina, u kome se kaže: „Poštovani gospodine predsedniče, Srdačno Vam čestitam Novu godinu i svetli praznik Božića. Sa zadovoljstvom naglašavam da se u poslednje vreme saradnja između Ruske Federacije i Republike Srbije razvijala uzlaznom putanjom. Dogovori, postignuti tokom naših sastanaka u Beogradu i Sočiju, otvorili su nove perspektive bilateralne saradnje u brojnim pravcima. Računam da ćemo i u nastupajućoj godini nastaviti sa konstruktivnim zajedničkim radom na dobrobit bratskih naroda naših zemalja. Očekujem Vaš dolazak u Moskvu na obeležavanje 75-godišnjice Pobede u Velikom otadžbinskom ratu. Želim Vama, Vašoj porodici i najbližima dobro zdravlje i uspehe, a bratskom srpskom narodu - mir i prosperitet. S poštovanjem, Vladimir Putin", navodi se u pismu. Predsednik Vučić i ambasador Bocan -Harčenko su se saglasili da između dveju zemalja vlada međusobno razumevanje, što je rezultat intenzivnog političkog dijaloga na najvišem nivou. Dvojica sagovornika su ocenili da je godina na izmaku posebno značajna za odnose Srbije i Rusije, imajući u vidu posete predsednika Putina i premijera Medvedeva Srbiji, posetu predsednika Vučića Rusiji, kao i sastanak dvojice predsednika tokom Foruma lidera “Pojas i put” u Kini. Ambasador Bocan-Harčenko je za sledeću godinu najavio i posete i drugih ruskih zvaničnika. Predsednik Vučić i ambasador Bocan-Harčenko su izrazili zadovoljstvo radom srpsko-ruskog Međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju i predlozima za nove zajedničke projekte, u isto vreme konstatujući da se realizacija tekućih projekata dobro odvija, posebno u oblasti infrastrukture i energetike. Predsednik Vučić i ambasador Bocan-Harčenko su razgovarali o regionalnoj situaciji i pitanjima od globalnog značaja.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Dec 27, 2019 at 3:16am PST