RASKRINKAN KUM LIDERA SAVEZA ZA SRBIJU! ŠARLATAN MLAĐAN ĐORĐEVIĆ: Čas Šešeljev vojvoda, čas Đilasov evropejac

Mlađan Đorđević, kum lidera Saveza za Srbiju (SZS) Dragana Đilasa, koji se zvanično maltene zgražava nad politikom radikala, zapravo je oduševljen predsednikom SRS Vojislavom Šešeljem. Đorđević se, kako Kurir saznaje, hvali i ponosi time što je bio domaćin Šešelju na Kosovu i Metohiji. I dan-danas, iako je od tada prošlo tri decenije.

To nedvosmisleno ukazuje, tvrde sagovornici našeg lista, na krajnju neozbiljnost i potpunu nedoslednost u političkom delovanju Đorđevića, inače nekadašnjeg savetnika bivšeg šefa države Borisa Tadića. Uz to, doskora je EU smatrao „neprijateljskim okruženjem“, a Moskvu osloncem, a sad je naprasno za Srbiju u EU (pogledaj okvir).

- Mlađa Đorđević je početkom 90-ih godina dočekivao Šešelja na Kosovu, kod rodnog grada... Taj doček, uz fotografiju na kojoj je i Mlađa, objavljen je još tada u radikalskom glasilu Velika Srbija. Tada još nije postojao SRS, već je Šešelj u punoj snazi pokušavao da oformi Srpski četnički pokret. Mada je od tada prošlo 30 godina, Đorđević se tim delom prošlosti veoma ponosi i u odabranom društvu se hvali kako je dočekivao šefa radikala na Kosovu. To je neke od nas zaprepastilo jer se čovek sada, očigledno obmanjujući javnost, predstavlja kao sušta suprotnost svemu što predstavljaju radikali - priča sagovornik Kurira.

Kako vreme odmiče, dodaje on, pokazuje se neprincipijelnost Đorđevića, za koga Đilas i saborci već vode kampanju u nameri da ga profilišu kao predsedničkog kandidata. Primetno je da je Đorđević, dosad siva eminencija u SZS, sve češće u javnosti. - To je čovek bez ideologije, bez principa, šarlatan. Menja mišljenja kako vetar duva. Već su počeli interno da ga zovu Pik (lik koga glumi Bora Todorović u filmu „Balkan ekspres“) zbog one čuvene: - A jesi li ti muzičar? - Ne, nisam muzičar... - Nisi? - Jesam... - A jesi? - U stvari jesam... Jesi? - A ne, kažem nisam. Samo tetki da odnesem lek pa ću... - priča naš sagovornik.

Sprema se za predsednika

O tome svedoči i Đorđevićev poslednji intervju, u kom nije odbacio mogućnost da se kandiduje na predsedničkim izborima, ali je naprasno promenio ploču - sad tvrdi da njegov ideal nisu ruske gubernije, već vojno neutralna Srbija u EU (?!).

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da je Đorđević, koji u mladosti jeste bio šešeljevski nacionalista, sad ušao u ulogu evropejca kako bi se na početku političke karijere i kampanje za predsednika dodvorio biračima DS. - Mlađa jeste nekad bio veliki srpski nacionalista. Proruski je nastrojen, jeste na frekvencijama Šešelja i Vojislava Koštunice, njihova politička kombinacija. Ali je sad rešio da zadobije podršku biračkog tela DS, pa se naprasno zalaže za EU - kaže Stanković.

KAKO VETAR DUVA Ovako je govorio nekad foto: Printscreen - Okružena neprijateljskim državama članicama NATO i EU, koje svojom ideologijom neoliberalnog kapitalizma otuđuju čoveka od duhovnosti, Srbija ne samo da je ekonomski zavisna od drugih već je i znatan deo naše teritorije - KiM - pod faktičkom vojnom okupacijom. - EU uslovljava članstvo Srbije u njoj nemogućim uslovima, poput priznavanja lažne države Kosovo, dok zemlje EU i NATO zajedničkim snagama vrše pritisak na našu zemlju da uvede sankcije Rusiji. Budući da je sve to za nas neprihvatljivo, Rusija, uz podršku mnogih zemalja s istoka, čiji su predstavnici danas ovde prisutni, predstavlja jedini oslonac za Srbiju u pokušajima da očuva svoj teritorijalni i, što je još važnije, duhovni integritet. (8. 11. 2016, Moskva, Forum naroda Rusije i Evroazije) A ovako sad foto: Printscreen - Moji ideali nisu gubernije i crtanje granica, već snažna, vojno neutralna Srbija u EU. (11. 2. 2020, list Danas)

Đorđević zanemeo ŠEŠELJ: SRETALI SMO SE Đorđević nije bio dostupan za komentar, dok je Šešelj kratko prokomentarisao da je moguće da ga je Đilasov kum dočekivao: - U to vreme često smo išli na Kosovo i sretali se s mnogo ljudi.

HIT: OVAKO ĐILAS I KUM ZAMIŠLJAJU SLOBODU MEDIJA Lažiraju vesti po svojoj volji Đilas i Đorđević juče su demonstrirali kako zamišljaju slobodu medija. Tviteraši su, naime, uočili da je intervjuu koji je Đorđević dao Danasu u izmenjenom formatu prenet na portalu Direktno, iza kog navodno, kako se spekuliše u javnosti, stoji Đilas. Pojedini tviteraši su, naime, uočili da je jedno pitanje izmenjeno, i to na način koji odgovara upravo Đilasu, pošto se on zalaže za opšti bojkot, dok pojedini funkcioneri SZS žele da izađu na izbore na lokalu. Pitanje objavljeno u listu Danas „Kakav je vaš stav o bojkotu izbora“ na sajtu Direktno je preformulisano: „Kakav je vaš stav o bojkotu izbora, kako na nivou republike, tako i na lokalu“.

