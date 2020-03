VUČIĆ I ORBAN NISU SMELI DA SE RUKUJU: Pogledajte kako su se pozdravili u Budimpešti na sastanku FOTO

Pripreme za dan posle pobede nad korona virusom. - Predsednik Vučić i predsednik vlade Madjarske Viktor Orban, sa ministrom finansija Sinišom Malim i ministrom spoljnih poslova Madjarske Peterom Sijartom.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Mar 22, 2020 at 3:20am PDT