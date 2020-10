TRI CILJA I TRI IZAZOVE NOVE VLADE: Vučić: Uspeli smo da Srbija ekonomski ojača i bude među PRVIMA, a bila je poslednja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u ponedeljak uveče da će nova vlada imati pred sobom tri ozbiljna izazova, od kojih je najveći Kosovo i Metohija, kao i tri cilja - da podigne ekonomsku snagu Srbije, zdravstvenu i odbrambenu moć zemlje.

Kad je reč o Kosovu i Metohiji, Vučić ističe: "Naša je obaveza da, suočavajući se sa izazovima, a najveći jesu pritisci oko KiM i pokušaj primoravanja Srbije da prizna nezavisnost Kosova, a da za to ne dobije gotovo ništa, uz našu želju da uvek iskažemo nameru da razgovaramo I da postižemo kompromisno rešenje, svakako ne prihvatamo ponižavanje građana Srbije, I naših građana na KiM", rekao je Vučić.

Moramo, kaže, da brinemo o životima naših ljudi na KiM, koji su ponovo prethodnih dana ponovo bili ugroženi.

Drugi izazov je, ističe Vučić, zdravstvena situacija I kako ćemo reagovati kada dođu nešto hladniji dani I korona bude snažnije prisutna.

"Treći izazov je kako da u vreme korone, zatvorenih granica sa Evropom i svetom uspemo da održimo ekonomski ritam koji smo imali do sada", objasnio je on.

Vučić je, na konferenciji za štampu, na kojoj predstavlja mandatara, rekao da je dosadašnja vlada - ako pogledamo poslednje dve decenije od političkog i vojnog poraza koji smo doživeli 1999, do užasnih poraza koje smo kao narod doživeli posle 2000, kada je korupcija bila gotovo jedini posao za političare, kada su unišene fabrike, supstanca naše ekonomije zgažena - posle mnogo godina uspela da vrati zemlju na ispravan put, put ekonomskog napretka, političkih reformi, uspostavljanja samostalne I nezavisne države građana Srbije, koja pripada svim građanima Srbije.

"Uspeli smo da zemlju koja je bila među poslednjima kada je pitanju ekonomski razvoj da bude među prvima, a da to ne bude incidentno, već da traje četiri godine. Pre toga prošli smo kroz najteže reforme i zato se vidi razlika u rezultatima", podvukao je on.

Vučić je kazao da, iako su građani na izborima glasali za politiku kontinuiteta, a mora da prihvati rezultate sa najvećom skromnošću I poniznošću pred voljom građana Srbije, treba dobro da razumemo da to nije "kart blanš" za sve što se dogodi u budućnosti, već da svi treba da se ponašaju odgovorno.

Rekao je da nova vlada mora da pokuša da budemo i dalje jedna od najupsešnijih evropskih zemalja.

Istakao je da se radi o teškim izazovima i da je važno da mandataru i skupštinskoj većini ukaže da se Srbija diči sa tri veoma važne političke činjenice, a to su pre svega slobodna, nezavisna I suverena država, Srbija koja se nalazi na evropskom putu I treće da će Srbija čuvati prijateljske odnose sa Rusijom, Kinom I graditi sve bolje odnose sa SAD.

"Iz tih političkih okvira nova vlada će imati za cilj u naredne četiri godine da se podigne ekonomska snaga Srbije", podvukao je on.

Vučić je kazao da nova vlada mora da obezbedi dalji rast životnog standarda građana, da on mora da raste uprkos činjenice da je to nemoguće u trenutku trajanja krize koja je zahvatila ceo svet.

"I u takvim uslovima naša obaveza je da imamo dovlljno finansijskih rezervi I pored činjenice da smo radili manje, te ćemo se bez obzira na sve potruditi da obezbedimo dalje povećanje penzija I plata", kazao je on.

Vučić je ukazao da je dalji prioritet dalja izgradnja puteva I pruga, da sve što je već ugovoreno mora da se radi I završava na najkvalitetniji način.

"Mora da se radi na novim projektima, da krenemo ofanzivno u nove projekte. Jedan od njih je da se pre kraja iduće godine konačno krene sa izgradnjom metroa u Beogradu. Verujem da će to biti još jedan veliki podsticaj privredi. Takođe treba nastaviti sa izgradnjom brze pruge Beograd-Niš-Preševo. Da uradimo prugu od Valjeva do crnogorske granice. Dalje treba nastaviti prugu od Novog Sada do Subotice, a moramo da uradimo i mnogo drugih fantastičnih projekata., Do kraja iduće godine biće završena deonica autoputa Miloš Veliki do Požege , a biće otvorena i deonica Pojate-Kruševac. To su velike stvari", istakao je on.

Kazao je da je insistirao na novim projektima da se pokaže da ne stajemo i ne zadovoljavamo se sa onim što je urađeno u prošlosti.

Vučić je rekao da je jedan od ključnih ciljeva nove vlade očuvanje mira i stabilnosti i dodao da Beograd zato želi kompromisno rešenje sa Prištinom, ali da neće pristati na poniženja.

Vučić je u obraćanju javnosti rekao da se prethodnih dana u Nagorno Karabahu videlo kako za dan, posle 30 godina "zamrznutog konflikta", može buknuti rat.

"To ne želimo da se nama dogodi i da budemo iznenađeni i zato ćemo da sačuvamo mir, zato se ne zalazemo za zamrznuti konflikt već želimo kompromisno rešenje i insistiramo na procesu koji se odvija pod pokroviteljstvom EU", istakao je Vučić.

On je dodao da Beograd želi kompromisno rešenje, ali da neće pristati na poniženja i princip "ništa za sve".

Predsednik je istakao i da je važno da se osnaže armija i policija.

Policija, kako kaže, mora da bude snažnija i još oštrija u borbi protiv kriminala i korupcije, iako to, kako je dodao, zavisi i od tužilaštva i pravosuđa.

"Verujem da će uz pomoć BIA moći da obezbede sigurnost i mir", istakao je Vučić.

On je rekao i da je jedan od ključnih ciljeva pred Srbijom i novom vladom jačanje zdravstvene moći, koja, kako je kazao, postaje jedna od ključnih moći i snaga jedne države.

Vučić je u obraćanju javnosti istakao da je Srbija prethodnih nekoliko godina u zdravstvo uložila mnogo više nego u prethodnih 40 ili 50 godina.

On je istakao da je mnogo novca uloženo u kliničke centre, navodeći da su konačno završene sve procedure za Klinički centar u Vojvodini, da će Klinički centar Srbije biti završen do septembra i da će biti "impresivan i velelepan", te da je Klinički centar Niš veoma značajan i da je tokom korona krize to se i pokazalo.

"U ovom trenutku radimo i završavamo javne nabavke za KC, juče su krenuli radovi u Vranju, radimo rekonstrukcije opstih bolnica u Leskovcu, Pirotu, Prokuplju, Gornjem Milanovcu, Smederevskoj Palanci, Aranđelovcu, Loznici, vrbasu, Pirotu, Kikindi. Svaka ta rekonstrukcija i renoviranje košta između 20 i 35 miliona", rekao je Vučić.

Kako je naveo, uvode se inovativni lekovi i leče retke bolesti, a da država se trudi da se svake godine po 10 i 20 puta više dece izleči državnim novcem.

"Tu su evidentni rezultati, ali moraju da budu bolji", rekao je Vučić.

