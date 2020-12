ANA BRNABIĆ: Ponosna sam na svoju stranku, ne dozvoljava podele među ljudima i zna da se izvini

BEOGRAD - Premijerka Ana Brnabić istakla je danas da je ponosna na svoju stranku, jer SNS, za razliku od drugih, ne dozvoljava podelu među ljudima, medijima, a i zna da se izvini za svoje greške.

Brnabić je, nakon otvaranja bolnice u Batajnici, upitana na koji način će reagovati na izjave mladih stranačkih kolega u parlamentu koji su vređali ljude i medije, podsetila da je predsednik Aleksandar Vučić sinoć reagovao i jako dobro objasnio sve, te se i izvinio u ime stranke.

"Mislim da su pogrešili, mladi su, naučiće, razgovaraćemo sa njima. Kao stranka mnogo ulažemo u mlade. Oni su budućnost. A, Vučić je bio nedvosmislen i mislim da je govorio u ime cele stranke. Ponosna sam što sam član stranke čiji je predsednik odmah reagovao", podvukla je Brnabić.

Upitala je novinarku koja je postavila pitanje na koji način su ona i njene kolege reagovale na otvorene pretnje upućene kolegama iz drugih medija od strane Dragana Đilasa, kao i na koji način su reagovala sva medijska udruženja.

"Zašto su oni novinari drugog reda, manje važni. I oni su novinari i mediji. Zašto se, kada neki narodni poslanik kaže nestso što nije trebalo, digne tolika halabuka, a kada neko preti otvoreno drugim novinarima to nije ni tema. Hoćete vi sada osuditi to? Hoće li neko da traži izvinjenje? Nažalost, mislim da neće, jer postoje ljudi i mediji koji u Srbiji dele ljude na one prvog i drugog reda", kazala je ona dodajući da je to za nju i predsednika Vučića nedopustivo.

Izrazila je žaljenje što postoji veliki broj medija u Srbiji koijima je to dopustivo i koji nisu ništa rekli na direktne pretnje Djilasa nekim novinarima i medijima.

"Juče se onesvešćuju od tuge zato što je jedan mlad čovek, poslanik uradio nešto na šta je predsednik stranke odmah reagovao i izvinio se. To je prvi put u političkoj istoriji Srbije. Ponosna sam na svoju stranku, a mladi će naučhiti. Verujem da su već danas shvatili šta je predsednik hteo da kaže i kakvu poruku je uputio. To što su uradili je nekorektno i nije trebalo da se desi", konstatovala je Brnabić.

Pozvala je sve da imaju iste standarde za sve ljude, za sve novinare, jer je samo tako moguće da zajedno gradimo društvo.

