NISAM JA NEKO KO ŽIVI MIMO SVETA, VUČIĆ ISKRENO O ŽIVOTU: Sa dve prosečne plate može da se živi pristojno

BEOGRAD - Prosečna plata u Srbiji je 60.300 dinara, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da sa dve takve plate može da se živi pristojno.

"Nisam ja neko ko živi mimo sveta i dobro znam da nije lako ako porodica ima samo jednu platu i kada je ona 80.000. Ali mora da se ima u vidu da smo u prošlosti imali stopu nezaposlenosti od 26 odsto, a da je ona danas između osam i devet odsto, što znači da u najvećem broju porodica imamo više od jedne plate. Mislite li da bih predlagao da svima isplatimo po 100 evra da ne znam koliko to ljudima znači? Naravno da je teško, ali ne može Srbija za šest godina da sustigne Nemačku", rekao je Vučić za Večernje novosti.

Predsednik Srbije je dodao da se polako približavamo tom standardu i da će to da traje. "Plate će na kraju 2025. godine da budu blizu 900 evra, mada sve zavisi i od korone, koja nas je prošle godine upropastila. Ni tada to neće biti dovoljno dobro, ali će biti tri puta više nego 2014. godine. To pokazuje da se krećemo u dobrom pravcu. Ako neko kaže da može da poveća platu za 150 evra na godišnjem nivou, taj je notorni lažov, jer bi nam za to bila potrebna stopa rasta koja ne postoji ni u Aziji, a kamo li u Evropi", kazao je Vučić.

On poručuje narednim generacijama da treba da se koncentrišu na ostanak u Srbiji.

"Razlika se drastično smanjuje između onoga kako je napolju i onga što imamo u svojoj zemlji. Vratio se Stefan Milenković, vraćaju se inženjeri, drugi uspešni ljudi, koji ovde imaju visoku platu. Ali zato moramo da vodimo računa da im ne ostavimo visok javni dug i da imaju posao", ocenio je predsednik Srbije.

Na pitanje kako bi ocenio stanje demokratije na skali od 1 do 10, Vučhić je rekao da ne može on da daje ocene, ali da je u Srbiji svakome dozvoljeno da govorio, piše i javno iskazuje stavove.

"Ne znam, neki bi rekli da sam i gore od autokrate, neke to ne zanima, a neki treći bi rekli da nikada nismo imali više sloboda i neodgovornosti u izgovaranju najodvratnijih mogućih gadosti protiv ljudi iz vlasti. Svakako da ima i stvari koje moramo da popravljamo, kao što ima i preterivanja u priči o nepostojanju demokratije, zarad političkih pritisaka", kazao je on.

Vučić otkriva da radi na popravljanju izgovaranja nemačkog i ruskog jezika.

"Ne mučim sa toliko sa nemačkom gramatikom koliko sa rečima, a čak mislim da je ruska gramatika nešto teža. Ruski sam učio u školi i bio sam među najboljima, ali mi je posebno teška promena akcenta", rekao je on. Predsednik Srbije pohađa i Visoku trenersku školu.

"Položio sam kolokvijume i stvarno sam se mučio sa antropomotorikom i anatomijom. U januaru imam pet ispita. Shvatio sam da sad gledam košarkaške utakmice mnogo više nego fudbalske", kazao je Vučić.

Predsednik Srbije je otkrio i u kojem klubu bi najviše voleo da radi. "Kao mladić najviše vremena sam proveo u zemunskoj Mladosti. Tamo se šale i kažu mi da me čeka mesto za pionire ili kadete, a meni ne bi ništa lepše bilo nego da ih treniram ispred hale Pinki", rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir