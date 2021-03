SLOBINA MARIJA BILA MU JE NAJVEĆA LJUBAV: Ovo je nekadašnji moćnik Hadži Struja! Kako je dobio nadimak i s Miloševićem jeo pasulj

BEOGRAD - Jedan od najmoćnijih likova devedesetih, Mirin čovek i najbliži saradnik Slobodana Miloševića, Hadži Dragan Antić zvani Struja, za dobar deo Srbije i danas je misterija.

Voleo je Slobinu mezimicu Mariju Milošević i navodno ona mu je bila i ostala najveća ljubav. Pre dve godine, gostujući na jednoj od domaćih nacionalnih televizija, otkrio je svašta pa i to kako je dobio nadimak Struja, te i da se u to vreme čuo s Mirjanom marković, Miloševićevom udovicom, koja je nedugo potom preminula u Moskvi.

"Čujem se... Nisam se sad čuo ali...Ona i Marko žive svoj život tamo. Šta ćete... Oni su na poternici. Jedino Marija nije na poternici jer se odrekla Srba i Srbije i otišla da živi na Cetinju", rekao je čuveni Struja pre dve godine u jutarnjem programu TV Prva otkrivši da je taj nadimak dobio jer je sedamdesetih u novinama pratio energetiku.

Tada je na konstataciju da se pričalo i priča da je on posle petooktobarskih promena pobegao, tj da se sklonio na Kubu, Hadži Dragan Antić kazao: "Pa šta tu... Ja odlazim na Kubu zahvaljujući DOS-u. DOS mi je omogućio lagodan život na Kubi. Primorao me je da odem u toplije krajeve. Uživao sam na Kubi".

Istakao je tada i kako odlazi tamo kao građanin te da i dalje ima svoje puteve. "Imam i crne i bele puteve. Ja se ne plašim ničega. Uživam da imam crne puteve. To je adrenlin u mom životu", priča Antić. Tada je otkrio i da se povremeno viđa sa pojednim ljudima sa sadašnje političke scene na nekim sedeljkama i ističe: "Neka ljudi misle o meni šta god hoće. Nemam nameru da se branim. Posle 5. oktobra se svašta pisalo o meni ali ja nisam želeo time da se bavim. Ja sam isključivo radio za državu. Ja sam dobar Srbin", kaže on.

Tada je u studiju rekao i da sebe nikada nije doživljavao kao važnog čoveka u vreme vladavine Slobodana Miloševića. "Nikad se nisam osećao kao neki važan čovek u državi. Meni je sve to bilo normalno. Normalno je bilo da ja jedem pasulj sa Miloševićem. Ali to je zato što je on bio normalan čovek", rekao je on i dodao da mu i danas nedostaje Milošević.

Hadži Dragan Antić rođen je 1953. u Beogradu, a čaršija priča da je njegov uspon u tadašnjem najpoznatijem režimskom listu Politika počeo tako što je navodno sišao sa elektro-bandere počeo kao kurir u Politici da bi u Slobinoj eri i zahvaljujući odanošću Miri i ljubavi sa Marijom postao v.d. glodura Politike.

