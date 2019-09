DUŠO, OVO JE NAŠE VEČE! Gavrilović otkrio kako ga je ćerka Slobodana Miloševića tretirala dok su bili zajedno: Nismo imali pojma u šta smo se UVALILI!

Ivan Gavrilović pred ulazak u "Zadrugu 3" istakao je kako u rijalitiju neće iznositi detalje osmomesečne veze sa ćerkom nekadašnjeg predsednika Slobodana Miloševića, Marijom, a tu reč svakako je i održao. Međutim, pre nego što je zakoračio u Belu kuću, i te kako je imao šta da kaže.

Ove veze pevač se dobro seća, iako to nije bilo baš skoro. On je napomenuo da su brojne lepe trenutke proveli zajedno, ali i iznenađujuće, na koje ni sam nije računao.

"Ja sam bio 'mister prezident' i to dobrano jedno osam meseci. Maki (Marija Milošević) ja smo vodili celu zemlju (smeh) radili smo šta nam se hoće", počeo je on, a onda pokušao da se seti najluđe stvari koje su uradili jedno za drugo.

"Pa nemam pojma. Jednom je trebalo da idem da pevam za Novu godinu za neku abnormlanu cifru, lupam 15, 20 hiljada i, ona je rekla: 'Slušaj ovako, ostaćeš ovde sa mnom, ja ću ti dati pare, pa ćemo da budemo...", naglo je prekinuo sa pričom on, jer se setio nečega još luđeg: "Ima luđa stvar! Onda sam tek bio svestan šta se tu dešavalo. Kaže - hajde da izađemo. Bio je džez klub tu u Majke Jevrosime. Ja vidim nema nikoga. Niko ne dolazi. Meni sve to čudno... Ja kažem: 'Marija, što nema nikoga? Kaže: 'Dušo, ovo je naše veče' i tako.... Ono, ceo klub prazan! Nama lepo, mi vino, živeli... To mi je bilo najluđe iznenađenje što se nje tiče", ispričao je Ivan, koji je svoju dragu vodio i svojoj kući.

"Kako ne. Ona je super lik. Tu nema mnogo priče. To je druga stvar što nisam ni ja bio svestan, a ni ona, u šta smo se uvalili. Imalo sam love koliko hoću, sticajem okolnosti držao televiziju, radio, bilo je okej. Posle kad sam video da to ide u neku drugu stranu, onda sam osećao neke posledice i to ne baš male. Bila je baš trauma jedna ogromna. Hvala Bogu sve je prošlo i ćao", zaključio je Gavrilović.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Sonja Spasić, EPA

