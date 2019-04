OVAKO ŽIVI MARIJA MILOŠEVIĆ NA CETINJU: Sve roletne na kući su uvek spuštene, zaključana kapija, a u posetu joj dolazi samo OVAJ MUŠKARAC! (EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE)

Marija Milošević (53), ćerka pokojnog predsednika SRJ Slobodana Miloševića, u Crnoj Gori živi u kući koja je zaključana, sa spuštenim roletnama i gotovo da nikada ne izlazi. U posetu ne smeju da joj dođu ni rođaci.

foto: Dragan Kadić

U to se lično uverila naša ekipa koja je 2016. godine posetila njen dom u naselju Bogdanov kraj na Cetinju. Pokušali smo da uđemo, ali je kapija bila zaključana. Ćerku Slobodana Miloševića smo i dozivali, ali smo uspeli samo da probudimo krvoločne pse koji je čuvaju.

Čuva je i dečko

S obzirom na to da su ispred kuće bila parkirana dva njena džipa, strpljivo smo čekali ne bi li se pojavila. Umesto nje, nešto posle podne pojavio se mladić koji je otključao kapiju. Od meštana smo saznali da je reč o izvesnom Saši Juriću, koji kod nje radi kao batler i vozač.

foto: Dragan Kadić

Pozvali smo Jurića telefonom da nas najavi kod Marije, ali je on tvrdio da je ne poznaje i da je tobože čuo da se odselila. Nakon što je nahranio pse i počistio dvorište, kod Miloševićeve ćerke je došao još jedan čovek, za kojeg komšije spekulišu da joj je emotivni partner.

foto: Dragan Kadić

On joj je doneo hranu i ceo dan proveo s njom u kući, na kojoj su sve vreme bile spuštene roletne.

Komšije s kojima smo razgovarali za Mariju imaju samo reči hvale.

foto: Dragan Kadić

- Marija je tu u kući, ali ne izlazi. Ima čoveka koji joj pomaže, zove se Toto, ali on je sad otišao kod njenog brata i majke u Rusiju. Ona je dobra komšinica, nećemo da se lažemo. Moja ćerka je jednom bila kod nje - rekao nam je glava porodice Boro Martinović, a zatim pozvao svoju ženu Danku da to potvrdi.

Mira i Marko nisu dolazili

Nešto rečitija i raspoloženija za slikanje bila je komšinica Nadežda Vušurović.

- Ja sam je srela nekoliko puta, ali nismo imale razmenu mišljenja. Jako je prijatna. Cvetića, to jest njenu majku, nikad nisam videla - ispričala nam je Nadežda.

foto: Dragan Kadić

Još pati za ocem

Ima i onih meštana koji kažu da se Marija povukla jer i dalje pati za ocem.

- Marija je zavijena u crno otkako je Slobo umro. Nije to više ista žena. Džabe je tražite, ona je sve rođake vratila s kapije. Jednostavno, ne želi ni sa kim da priča. Ima dvojicu momaka koji joj pomažu i tog jednog za koga se priča da joj je partner, i to je sve. Vrlo je oprezna i neprimetna jer ne želi da je iko uslika, a kamo li bilo šta više. Zato nikad ne podiže roletne, niti izlazi u dvorište. Komšije koje joj se najave jedino mogu s njom da popiju kafu, i to se retko dešava. Ma čudan je to život, ali ona zna da je ovde na Cetinju najsigurnija - kaže Jova M., koji nije želeo pred naš objektiv.

(Kurir.rs/Lj.Stanišić)

Kurir