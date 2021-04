VUČIĆ APELUJE IZ BRISELA: Vakcinacija pitanje života, a ne dozvole za putovanja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić apelovao je večeras na građane Srbije da se vakcinišu protiv virusa korona navodeći da je danas vakcinisan mali broj i da nije zadovoljan zbog toga.

Vučić je rekao da ne razume one koji, kako kaže, žive za to da dobiju lajkove ukoliko iznesu teške uvrede na račun nekog ko se vakcinisao i dodao da oni mogu da budu neodgovorni prema sebi, ali da nemaju pravo da budu neodgovorni prema drugima i da ugrožavaju svoje roditelje i sve one koji nisu dobrog zdravstvenog stanja.

''U drugim zemljama se tuku za vakcine, mi ih imamo koliko hoćete. Imamo sve četiri vakcine, ali sam očigledno potcenio problem i od utorka ću svaki drugi dan da obilazim gradove i da molim građane da se vakcinišu'', rekao je predsednik Srbije u Briselu.

Vučić je kazao da vakcinacija nije pitanje dozvole za putovanja, već da je to pitanje da li hoćete da preživite ili ugrozite nečije zdravlje.

''Ne znači da se nećete zaraziti, ali ćete u u 98 odsto slučajeva preživeti ako se vakcinišete. Izgubili smo mnogo divnih ljudi, i poznatoh i manje poznatih koji su bili mnogo važni za našu zemlju. Dajte da pomognemo da manje života gubimo, da se borimo za budućnost, za rad i za velike projekte'', poručio je Vučić.

Apelovao je na to da svi domovi zdravlja budu snabdeveni vakcinama i da uvećaju broj onih koji će da prime vakcinu i naglasio da je to značajno da bismo mogli i ekonomski da napredujemo.

''Da možemo da radimo i da probamo da i ove godine budemo u prvih pet u Evropi po rastu BDP, što nije lako imajući u vidu visoku bazu iz prethodne godine. Onda možete da uvrede iz regiona i od ostalih da prihvatite s potpunim mirom, a zato su nam potrebni ekonomska snaga i napredak'', zaključio je Vučić.

