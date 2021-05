BAŠ ME BRIGA ZA DRUGU SRBIJU! Ivan Tasovac otvoreno o svojim simpatijama prema SNS

Direktor Beogradske filharmonije i bivši ministar kulture Ivan Tasovac kaže da u Srbiji postoji politička platforma po kojoj morate da se pravdate u slučaju da podržavate Aleksandra Vučića ili SNS.

"To je potpuno kretenski. Ja nisam član SNS ali smatram da je to jedina ozbiljna partija kod nas koja ima svoju infrastrukturu, vid demokratičnosti o odlučivanju unutar same partije u kojoj možete da vidite ljude koji imaju različita mišljenja", naglasio je on.

Tasovac je dodao da smatra kako Vučić sjajno radi svoj posao u ovim okolnostima.

"U potpunosti podržavam ono što on radi, uostalom, bio sam i ministar kulture za vreme njegovog mandata kao predsednika Vlade. Nikome ne odričam pravo da podržava bilo koju političku opciju za koju misli da je dobra", ocenio je Tasovac i podsetio se duhovitog odgovora jednom novinaru:

"Rekao mi je, za vas kažu da niste opravdali očekivanja druge Srbije. Moj odgovor je bio da me baš briga, jer ni druga Srbija nije opravdala moja očekivanja", prokomentarisao je gost Usijanja.

Njegova očekivanja su, kako je istakao, da živimo u urođenoj i pristojnoj zemlji u kojoj svako radi svoj posao i u kojoj se poštuju rezultati izbora kao i u svakoj drugoj demokratiji.

(Kurir.rs)