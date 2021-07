STVARAJU SE USLOVI ZA EGZODUS SRBA NA KOSOVU I METOHIJI: Uveliko se priprema teren za kosovsku "Oluju", pomažu im i velike sile!

Još jedna runda dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou u Briselu završena je bez konkretnih rezultata. Razgovori su protekli u burnoj atmosferi, a umesto da da odgovore o formiranju Zajednice srpskih opština Aljbin Kurti je optužio Srbiju za tri navodna genocida i to iz 1878. godine i odbio da se prištinska strana suzdrži od akcija koje bi potencijalno destabilizovale situaciju na terenu.

Kuda idu pregovori? Da li je cilj da ih obesmisle i prekinu? Zašto je primetno odsustvo pritiska zvaničnika EU, ma kako Kuriti opstruisao dijalog?

Gosti Usijanja dana Milovan Drecun, predsednik skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju i Ljuban Karan, penzionisani oficir KOS

Milovan Drecun je istakao da Kurti ne želi napredak, ćeli da dođe do prekida dijaloga, ali da on ne bude kriv za to, nego da za to optuži Beograd.

"propast dijaloga je albanska taktika", istakao je Drecun.

On je rekao da je Kurti znao da će srpska strana insistirati na rešavanju konkretnih problema, Kurti je izmislio priču o tri genocida. Od njega treba očekivati nove incidentne situacije

"Poruka Kurtija, ukoliko se ne prihvati politika Prištine, platiće srpaski narod na Kosovu i Metohiji", istakao je Drecun. On je podsetio da je za poslednje dve godine izvršeno čak 26 raznih napada na Srbe ili njihovu imovinu u pokrajini.

Drecun je podsetio da je Kurti rekao da neće dozvoliti formiranje Zajednice srpskih opština i da je neophodno resetovanje pregovora.

Ljuban Karan je naglasio da Albanci sa političkih pretnji prelaze na vojne. On je istakao da vojna pretnja koja dolazi sa Kosmeta je uperena prema Srbina na severu i u enklavama i ta pretnja prema golorukom srpskom narodu je veoma realna.

"Stvaraju se uslovi za egzodus Srba u pokrajini, nekakva kosovska "Oluja" i uveliko se priprema teren za tako nešto. Na nesreću, pomažu im i velike sile", rekao je Karan.

Drecun je podsetio da su svi okupatori na Kosovu i Metohiji koristili Albance za ubijanje i progon Srba.