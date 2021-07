POSLE PLJUSKOVA I GRMLJAVINE VRAĆAJU SE VRUĆINE: Ponovo CRVENO UPOZORENJE ZA SRBIJU, a jedna stvar posebno je zabrinjavajuća

Prema najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, konačno nas očekuje period period bez padavina, ali će UV indeks zbog jakog sunčevog zračenja biti u crvenoj zoni koji može biti veoma štetan.

Kako je naveo meteorolog Marko Čubrilo, od danas kreće stabilizacija vremena koja će potrajati sve do pred sam meseca, kao i da je novo osveženje moguće tek oko 28. jula.

"Cikon koji nam je u proteklim danima donosio veoma obilne padavine polako odlazi dalje od nas, tako da njegov uticaj prestaje. Još danas na jugoistoku regiona, tačnije središnjom i jugoistočnom Srbijom i na severu Crne Gore češća pojava lokalnih pljuskova, dok će nad ostalim predelima dominirati suvo vreme. Severozapadni vetar u pojačanju, a duž obale bura", kaže Čubrilo.

Dodaje da je jačanje vetra posledica širenja grebena anticiklona ka našem delu Evrope, dok će se nad Ukrajnom danas nalaziti centar visinskog ciklona, razlika u vazdušnom pritisku između ova dva sistema će usloviti jačanje vetra koji će posle podne ponegde biti pojačan do jak.

"Sve do petka naš region će se nalaziti pod zapadnom perifeirjom anticiklona preko koje će strujati suv ali relativno svež vazduh tako da se bez obzira na suvo vreme ne očekuju visoke temperature. Noćni minimumi će biti čak i dosta niski, posebno u višim predelima, dok će se dnevni maksimumi uglavnom kretati od 23 do 27,a samo na jugu do oko 33 stepena Celzijusa, kaže meteorolog i dodaje da nas za vikend očekuje još toplije vreme.

"Za vikend centar anticiklona će se izmestiti nad naš deo Evrope, dok će Britaniju i zapadnu Evropu zahvatiti nova ciklonska aktivnost. U toplom sektoru tog ciklona ponovo počinje povlačenje toplog, subtropskog, vazduha tako da će temperature opet biti u porastu i za vikend će na kopnu dostizati, a možda i malo prelaziti 30 stepeni Celzijusa, dok će na jugu već biti oko 35 stepeni Celzijusa.

Od nedelje još toplije i do srede bi maksimumi nad velikom delom središnjih, istočnih i južnih predela ponovo bili ekstremno visoki i mogli bi da se kreću od 32 do 37 stepeni Celzijusa", kaže Čubrilo i dodaje da se novo pogoršanje vremena može očekivati tek oko 28. jula.

"Oko 28 jula se simulira manje narušavanje anticiklona uz moguće lokalne pljukove i manje osveženje, tako da bi oko 29.07. maksimumi na kopnu uglavnom bili ispod 30 stepeni Celzijusa. Nešto konkretnije pogoršanje uz osetnije osveženje moguće je u prvim danima narednog meseca.

Kurir.rs/Mondo