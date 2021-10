MINISTAR VULIN JUTRO POSLE RAŠKE: Vučić položio ispit, svi srpski državnici i vladari polagali su ili padali na ispitu Kosova

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić "položio ispit" tokom krize izazvane akcijom specijalne kosovske policije i upisao se "još jednom" u kolektivno sećanje nacije.

Tokom gostovanja na TV Pink, Vulin je kazao da su svi srpski vladari i državnici "najteži ispit" polagali ili padali na pitanju Kosova, a da je Vučić taj ispit položio.

"Zaboraviće se mnoge dnevne političke odluke, mnoge stvari - da li ste ili niste u pravu, ali pamtiće se kakvi ste bili na Kosovu. To je istorija. To je ulaz u kolektivno pamćenje i to vam srpski narod neće oprostiti ako niste položili ispit", istakao je on.

On je naveo da su tokom sastanka Vučića sa predstavnicima Srba i gradjanima sa Kosova u Raški svi razmišljali emotivno - da treba poslati vojsku i policiju na Kosovo, ali da je državnik Vučić rekao: "Ne" i poslao poruku da se napadi na Srbe ne smeju ponoviti i da to velike sile i Albanci znaju.

"Srbi su došli očajni, predsednik je saslušao svakog i svako je mogao da kaže šta god je hteo, stao je uz njih i rekao im ono što je ceo svet morao da razume: 'Branićemo vas'", rekao je Vulin.

Vulin je kazao da je premijer Kosova Aljbin Kurti "kukavica", i da za razliku od prethodnih pregovarača Pritšine "nema elementarnu odgovornost" ni za Albance, ni za Srbe.

"Ti specijalci su mogli biti pobijeni. A koliko je Srba moglo biti pobijeno, ni to ga ne zanima", istakao je Vulin.

Vulin je pozvao medjunarodnu zajednicu da pokaže da "nešto znači" na Kosovu tako što će "zauzdati" Prištinu i natera ih mimo njihove volje da se umiri situacija.

"Ako to ne bude uradila, srpska država neće gledati kolone izbeglica i posmatrati kako se ubijaju Srbi", naglasio je on.

Govoreći o Srećku Sofronijeviću (36), koji je juče tokom akcije kosovske policije teško povredjen, Vulin je rekao da je u njega pucano da bi ga ubili.

Kurir.rs/Beta