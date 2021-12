(UŽIVO) PREDSEDNIK VUČIĆ: Građani da ne brinu, biće struje i gasa, država nam je mnogo ozbiljnija nego što sami mislimo

U 22.00 časa u specijalnoj emisiji “Prva tema” na TV Prva autorke Marije Savić Stamenić govori predsednik Srbije Aleksandar Vučić

- Kornet su fantastične rakete,veoma važne u savremenim uslovima, u Siriju su delovali nepogrešivo, zovu ih "ubice tenkova", uplatili smo unapred 30%, pa plaćaćemo 2 godine, veliko pojačanje za Vojsku Srbije. Hrvatska će dobiti polovne avione Rafal tek za 3 godine, videćemo, voleo bih da i mi možemo da ih nabavimo, oni bi imali malo bolje radare, ali za 3 godine verujem da ćemo drastično da osnažimo RV i PVO, nema bojazni a Srbiju. Kada ste u stanju da brinete o sebi onda ste mnogo teža meta, neće ostati na ovome i za 3 godine imaćemo znatno veću silu, iako smo danas 15 puta snažniji nego pre 7-8 godina. Dogovorili smo i da svake godine dajemo 25 miliona evra za našu namensku indrustriju.

O izborima

- Ne znam čemu žurba, moj posao je da raspišem izbore, za Sretenje i Dačić raspisuje i gradske izbore, a predsednički oko 1. marta da bi svi bili održani u jednom danu, a građani će odlučiti. Ali ima mnogo važnijih stvari, evo na primer kod Preljine je ogromna gužva, gledamo da otvorimo put da bi Čačane spasli od gužvi, žurimo oko toga, imamo posla oko energetike, pruge BG-NS, imamo još desetak bolnica koje treba da završimo, mnogo stvari imamo da radimo da bi se bavio izborima. Između 15. februara i 1. marta ćemo doneti odluku da li se kandidujem.

- Nije lako dati prognoze kad ne znate ko vam je protivkandidat, postoje različita istraživanja, ali meni je jedino važno šta će građani reći 3. aprila. Izbori nisu igra, a i referendum je veoma bitan, a ja ću pozvati ljude da izađu i glasaju za "da". Mi želimo da promenimo da politika ne određuje ko će biti sudija, sudije će biti apsolutno nezavisne u svom radu, i to je bolje nego ovo danas, i za naše evrointegracije. Ako ne prođe referendum to bi bilo mnogo loše.

- Kažu da čim ne budem na vlasti moram da idem ili u zatvor, ili će da me streljaju, ili proteraju,, te priče o strahu obično izgovaraju ljudi koji nemaju dovoljno ozbiljnosti. Što se tiče protivkandidata, ja sam odlikovao Nestorovića, ja neću da o njemu govorim loše, u jednom trenutku je obavljao važnu ulogu u našem društvu. Što se tiče drugih, to su naši protivnici već deceniju, i želim im uspeh, neću da pretim streljanjem ili da ih vređam, a analizirali smo 5 njihovih kandidata, i Ponoša i Bodirogu, a biće zanimljiva utakmica, nadam se da će ljudi da glasaju za budućnost. Ja ću gledati da izađemo svuda sa kandidatima koji mogu da dobiju poverenje naroda.

Goran Marković je rekao da je malo verovatno da će doći do mirnog pada režima, i da se nada da Vučić pred očima ima Čaušeskuov pad, na šta je predsednik rekao da je na delu licemerje.

- Šta su oni uradili? Da sam ja to rekao, to bi bilo pred Savetom Evrope, Evropski parlament bi zasedao deset puta. Onog sekunda kada su shvatili da je loše to što je urađeno, očekivali su da ću ja da ga uvredim ili opsujem. Ja ništa nisam ružno rekao Goranu Markoviću. Napamet mi nije palo da mu uputim ružnu reč. A onda vidite da je na osnovu onoga što rade tajkunski mediji, kreće kampanja protiv Darije Kisić. Ona je žena koja je reagovala na najstrašniju nedvosmislenu pretnju - rekao je Vučić.

On kaže da su iste sekunde počele najgori napadi na ministarku Kisić Tepavčević, i da su je zasuli uvredama.

O pretnjama streljanjem

- Bilo je strašno to što je ona samo odgovorila nekome ko je na najstrašniji način pretio nekome ko nije krao pare, niti ima račune u inostranstvu. Ponosan sam na to što nemam pare u inostranstvu, i moj jedini cilj je da ostanem u knjigama kao čovek koji je uradio najviše. Oni su pretili streljanjem svojih političkih neistomišljenika, a kada im je odgovoreno krenule su salve uvreda i najgorih seksističkih komentara - istakao je predsednik.

Vučić kaže da je opozicija imala lagan put do pobede, ali im sujeta nije dala mira i zato tako loše stoje danas.

- Da objasnimo suštinu političke scene. Od 2014. godine više nema političke scene gde postoje konstruktivne kritike. Imate laži da smo mi krali pare u Zapadnoj Tamnavi, što je radio Krik ili Birn, pa potom snimak mog brata kako bubrezima napada pendreke. Pa su potom govorili o ličnoj karti njegovoj, pa su išli na kriminalizaciju deteta. To su radili da bi mene slomili, i da bi svakom drugom rekli: "Budeš li uz Vučića, proći ćeš kroz toplog zeca". To su uradili i Dariji Kisić. Pa vas su napali što ste lajkovali fotografiju mog deteta kada je bio u bolnici. Ovo je teror, oni ne daju nikome da misli drugačije - rekao je predsednik.

On kaže da opozicija deluje u dva pravca: Da Vučiću unište život, i sa druge strane direktni napadi na svakoga ko misli drugačije.

- Pola ministara se krije u mišjoj rupi, da ne bi bili tema tajkunskih medija. Ja to ljudski razumem, normalni ljudi neće da budu linčovani. To je negde logično, ja nemam taj problem jer sam to shvatio pre nekoliko godina.

- Veoma je neodgovorno zaustaviti auto-put, da se razumemo, veoma je važno raditi sa narodom. Sam sam učestvovao u otvaranju 26o fabrika, spasili smo borski rudnik, Železaru Smederevo, sad je to naš najveći izvoznik, govorili su da je Beograd na vodi izmišljena Vučićeva priča, a sad bi svi da žive tamo. Moramo da se posvetimo zaštiti životne sredine na odgovoran način, ali neću da prihvatim ideologiju koja menja srp i čekić zelenom zastavom. Sa nekim drugim predsednikom nek bude zatvaranja fabrika. A ja ću ponovo da odem u Korenitu i Gornje i donje Nedeljice, a zastaje projekat Jadar zbog odluka koje smo doneli.

O snabdevanju strujom

- Imaćemo struje tokom zime. MI smo danas proizveli i pokrili 90% potreba struje sopstvenom proizvodnjom. A mi smo mnogo uvozili 3 dana i to je mnogo koštalo, i danas kupujemo ali manje, ali naš budžet to podnosi. Neće se povećavati cena struje za građane.

- Kraj januara i početak februara biće isplaćeno penzionerima 20.000 a zdravstvenim radnicima 10.000 dinara jednokratne podrške.

- Građani da ne brinu, biće struje i gasa, država nam je mnogo ozbiljnija nego što sami mislimo.

