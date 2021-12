HAG MESTO GDE JE PALO MEĐUNARODNO PRAVO: Sud je SRAMNO delio pravdu! Samo će istorija pokazati ko su PRAVI ZLOČINCI

Branko Lukić i Dragan Palibrk istakli su da je sud Hagu veštačka tvorevina i da se njegovi principi ni u kom slučaju nisu pravni.

- To je komisija NATO pakta, koja je dobila zadatak da upakuje za kraj sve ono što je zapadna sila radila na ovim prostorima. Da bi sud bio pravedan i pravičan, ne sme da bude jednostran. A oni su bili jednostrani. Tužilac nas je konačno prosvetlio šta znači taj zajednički zločinački poduhvat, i on je rekao da on obuhvata sve Srbe starije od 16 godina koji su živeli na teritoriji pod kontrolom snaga bosanskih Srba, bili su fer i isključili su bebe - kaže Lukić.

Termin zapečaćene optužnice ne postoji nigde, istakao je Palibrk.

- Sud, koji ne sudi na osnovu zakona, već po ad hoc pravilima ukazuje na jednu potpunu pravnu nesigurnost i nepreciznost. Termin zapečaćene optužnice ne postoji nigde - kaže Dragan Palibrk, advokat sa najvećim brojem odbrana iz oblasti ratnih zločina.

- Nemojmo tu govoriti o pravu i pravdi, to je nepravedna, Frankeštajn tvorevina. Da li je iko dobio doživotni zakon, sem Srba. Kada je na snazi pravničko nasilje sve je moguće - kaže Palibrk.

U slučaju Duška Tadića svedočili su lažni svedoci, a advokati ih nazivaju renta svedoci.

- Po potrebi haškog tužilaštva, oni daju kontradiktorne izjave. Oni od haga dobijaju azil i zaštitu jer su sposobni da urade to. Napisao je knjigu i pred tribunalom svedoči drugi i to je prihvatljivo za međunarodni sud. Tih 1038. godina nije tačan parametar, jer na to treba dodati i doživotne robije. Iz toga se vidi kakav je odnos prema Srbima - istakao je Lukić i dodao da Hrvatska ima mudriju politiku kada je u pitanju odnos prema onima koji su se našli na haškim poternicama.

- Hrvatska mudrije radi sa svojim zločincima. Oni niti hoće da kažu, niti da izručuju one koji su činili zločine. Nek to proceni istorija ili narod ko je tu bio mudriji. Da li mi koji smo na se tako poneli prema našom generalima- kaže Lukić.

Кurir.rs