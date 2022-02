BESNI RAT NOVOKOMPONOVANIH EKOLOGA: Ćuta: Ti si zelena magla! Milić: PREVARANTE JAKO DOBRO NAMIRIŠEM!

Svojevrsna inflacija zelenih pokreta i stranaka u Srbiji pred ove izbore napravila je i velike rovove među njima. Umesto da se takmiče za što bolja programska rešenja za građane, novi ekolozi međusobno ratuju oko toga ko se obukao u zelene boje zarad političkog ćara. Upravo na takvom poligonu koplja su ukrstili Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog ustanka i Nenad Milić iz stranke Savez 90/Zeleni Srbije i posle salvi uvreda zaključili jedan o drugome da su - lažnjaci.

Sve sem Ekološkog ustanka je, po Jovanovićevim rečima, zelena magla. Kada mu je Milić u emisiji na N1 pomenuo krivičnu prijavu za proneveru milion dinara za Staru planinu, Ćuta mu je, tvrdeći da se protiv njega ne vodi nijedan krivični postupak, poručio da mu je mesto u rijalitiju.

- Ja sad treba da se raspravljam ko je ovde lažni ili ne. Ja se time baviti neću, to da znate. Nećete od mene čuti ni jednu ružnu reč o bilo kom pokretu... Mi aktivisti se znamo sa terena. Ja gospodina Milića u životu video nisam. A da li je on lažni ili ne, pravo da vam kažem baš me briga - izjavio je Jovanović.

Milić je nekoliko puta naglasio da nije aktivista, već političar. Na prozivke zašto ne pokazuje aktivizam i gde je bio tokom poslednjih ekoloških protesta, Milić je odgovorio:

- Savez je učestvovao i podržao proteste. Ja ne idem na ulicu jer ne mogu da stojim sat vremena. Da li stvarno mislite da vaše gledaoce treba da zanima da me boli koleno i da ne mogu da stojim. Imam 60 godina i boli me koleno.

Milić kaže za sebe i da nije ekolog.

foto: printscreen

- Nisam došao da se lažno predstavljam. Došao sam da pomognem stranci, da ekolozima pomognem da se organizuju u jednu ozbiljnu političku organizaciju... Kad sam završio Pravni fakultet 1988. bio sam inspektor za prevare, tako da prevarante jako dobro namirišem. To mi je bio posao - obratio se Milić Jovanoviću kada ga je ovaj prozivao da kaže da mu je ovo, posle DS i LDP, treća stranka.

Govoreći o novom predsedniku Saveza 90/Zeleni Srbije Stevanu Vlajiću, koji je bio idejni tvorac nesvakidašnjeg predsedničkog kandidata Ljubiše Belog Preletačevića, Milić je rekao da to nema veze s ovom strankom.

- Pre pet godina skupila se grupa, neće se uvrediti, klinaca tada i napravila foru i za to glasalo 400.000 ljudi u ovoj zemlji. Mislite da su oni krivi zbog toga... On se od tad bavi zelenom politikom u Mladenovcu - objasnio je Milić. Suočen s činjenicama da njegov pokret nije uspeo da usaglasi strategiju ni sa Savom Manojlovićem iz pokreta Kreni-promeni i da su se tokom organizacije prošlogodišnjih protesta razilazili, Jovanović je rekao da "postoje konstruktivne svađe i podele" i da postoje ljudi koji u tome vide korist.

- Evo imate jednog koji je došao ovde, taj vam je čist primer... Sad su oni "zeleni" da prevare glasače - poručio je Jovanović.

Inače, Manojlović je od četvrtka pokrenuo nove proteste i to u novom formatu. On je s aktivistima počeo da kampuje ispred Predsedništva Srbije i traži zakon kojim bi se zabranila eksploatacija bora i litijuma u Srbiji.

