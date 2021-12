RASKOL! ĆUTA: Nastavljamo proteste, a kome je do slavlja, nek slavi! MANOJLOVIĆ: Poštovaćemo reč, prekidamo blokade

Raskol među liderima ekoloških organizacija. Nije dugo trebalo da se organizatori protesta, koji su bili okupljeni oko istog cilja - povlačenja Zakona o eksproprijaciji, što je i učinjeno, i izmena Zakona o referendumu, što je takođe Skupština juče učinila (videti okvir), podele i krenu sa svojevrsnim međusobnim optužbama. Epilog - blokada će danas biti, i to od strane Ekološkog ustanka, koji predvodi Aleksandar Jovanović Ćuta. S druge strane, organizacija Kreni-promeni Save Manojlovića poručila je da neće pogaziti reč - zahtevi su im ispunjeni, a onda nema ni razloga za proteste.

Naime, Manojlović je najavio prekid blokade puteva organizovane prethodne dve subote.

Prema predloženim izmenama, neće biti moguće raspisati referendum o istom pitanju u roku kraćem od četiri godine a ni Skupština Srbije neće moći da donese odluku drugačiju od one koja je potvrđena na referendumu u naredne četiri godine.

Niko nema monopol

- Čovek se drži za reč, a vo za rogove. Ispunjen je dogovor vezan za prekid daljih blokada. Usvojena su oba zahteva. Zakon o eksproprijaciji je povučen. Izmenjen je Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi. Ovo je jedna dobijena bitka svih građana koji su učestvovali u njoj - poručio je Manojlović pošto su u Skupštini Srbije jednoglasno usvojene predložene izmene Zakona o referendumu.

On je najavio da je njihov naredni korak skupljanje 30.000 potpisa u januaru kako bi Narodnoj skupštini predložili propis kojim će onemogućiti dalje iskopavanje litijuma, „a o kojem će Narodna skupština morati da se izjasni“. Ukazao je i da neće slaviti na ulicama, kako je prethodno bilo najavljeno.

Što se tiče drugih organizacija koje su najavile da neće odustati od blokada, Manojlović je ukazao da niko nema monopol na proteste i da svako ima legitimno pravo da zastupa svoje stanovište.

Da su zahtevi građana ispunjeni, smatra i lider pokreta Ne davimo Beograd Dobrica Veselinović.

S druge strane, osnivač udruženja Odbranimo reke Stare planine i lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta najavio je nastavak protesta za danas i poručio da „kome je do slavlja, nek slavi“. Kako je objasnio, po njemu je osnovni cilj protesta „proterivanje Rio Tinta iz Srbije“, te dodao da nema stajanja i da se blokada saobraćajnica nastavlja danas u 13 časova kod Sava centra.

Presednik Vučić jasan

Ispunili smo sve ekološke zahteve, dalje je sve politika

Predsednik Vučić poručio je juče, povodom najave nastavka protesta, da je vlast ispunila sve ekološke zahteve koje je dobila a da su svi budući zahtevi isključivo politički, i da to svi znaju.

- Mi smo zahteve ispunili. Slušao sam narod, i narod u Gornjim Nedeljicama, koji je direktno ugrožen. A šta kažu političari, za to nisam zainteresovan - istakao je on i dodao da je prihvatio i one zahteve koje je smatrao političkim hirovima, poput pitanja takse i perioda za ponavljanje referenduma.

- Sad i to nije dovoljno? To samo pokazuje kakav politički nos sam imao i to je ono što sam jasno rekao u sredu, kad sam se obratio javnosti - zaključio je Vučić.

On je istakao i da nema problem s tim da prizna politički poraz, jer to je, kako kaže, uobičajeno u svim demokratijama sveta. Naveo je da su u pravu hrvatski mediji koji su naveli da je vraćanjem Zakona o eksproprijaciji i najavljenim izmenama Zakona o referendumu priznao poraz posle masovnih građanskih protesta u Srbiji.

- Nemam ništa protiv toga. Moja sujeta nije kao kod drugih političara koji svoje poraze ne umeju da priznaju. Priznao sam poraz kad sam gubio sa 1.000 ili 2.000 glasova razlike. Biti poražen u politici nije ništa strašno. Važno je da ja ne porazim građane - rekao je.