OTKUD NATO AVION UZ LETELICU ER SRBIJE: Alijansa dužna objašnjenje, ovo nije rutinska stvar! VAŽNO DA SU PUTNICI BILI SIGURNI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je, gostujući na RTS, da je borbeni avion NATO pratio let aviona "Er Srbija" na relaciji Moskva-Beograd i to u ruskoj zoni kontrole. On je najavio da će Srbija od Alijanse zatražiti objašnjenje.

Predsednik je objasnio da je let "Eir Srbije" iz Moskve za Beograd kasnio oko tri sata i 20 minuta i da je ruska kontrola leta, kada je naš avion bio nedaleko od ruske granice sa Letonijom, upozorila posadu aviona da se u blizini nalazi letelica. Kontrola leta je zatražila od naših pilota da vizuelno identifikuju avion koji se nalazi pored.

foto: RTS Printscreen

- Avion koji je bio u pitanju bio je vojni lovac i najviše je podsećao na "fantoma 15" ili "Eurofighter" sive boje - istakao je Vučić.

Dodao je da se sve dešavalo u ruskoj vazdušnoj zoni.

- Ruska služba za praćenje aviona nas je na korektan način obavestila da je pored nas neki drugi avion i da proverimo koji je, jer sad oni, kako će da gađaju taj avion, kad su gore iznad putnici - naglasio je Vučić.

Predsednik je istakao da prema izveštaju pilota "Er Srbije" borbeni avion nije ugrozio avion iz Srbije i da je relativno brzo nestao iz vidokruga.

- Piloti su u izveštaju naveli da se osećaju nelagodno i da bi trebalo u budućnosti povesti računa oko letova koji se sprovode sa visokim rizikom i u ratnim uslovima - rekao je Vučić i najavio da ce Srbija od NATO tražiti informacije, ali i dodatne informacije od Rusije.

Komentarišući ova otkrića o bliskom susretu aviona "Eir Srbije" sa borbenim avionom, urednik vazduhoplovnog portala "Tango six" Petar Vojinović kaže da je najverovatnije reč o NATO avionu budući da u toj oblasti Alijansa ima nekoliko baziranih letelica koje čuvaju baltičke zemlje.

On pojašnjava da je ono što se desilo, prema izveštaju pilota, incident u kontekstu veoma krizne situacije koja se trenutno dešava.

foto: Kurir

- Ukoliko formalno posmatramo, onda ovde nije reč o presretanju, već je došlo do letenja borbenog aviona nestandardno blizu putničkog aviona. To dešavanje, svakako, nije nešto što se može podvesti pod rutinsko i, po svemu sudeći, u tom dešavanju je ruskoj kontroli letenja bila potrebna vizuelna potvrda od naše posade onoga što su oni imali na svojim radarima. Budući da se sve dešavalo noću, piloti su uspeli vizuelno da identifikuju da je reč o borbenom avionu - objašnjava Vojinović.

Dodaje da je vrlo moguće da piloti "Er Srbije" ne bi ni videli taj avion da ih nije upozorilla ruska kontrola letenja.

- Bitno je naglasiti završetak izveštaja u kojem piloti "Er Srbije" navode da nije došlo do ugrožavanja bezbednosti letenja. To znači da je borbeni avion bio dovoljno daleko, ali oni navode i da su se osećali nelagodno. To je jako bitno jer se dešava u situaciji u kojoj se nalazimo, iznad Rusije i u toku nezabeležene frekvencije dojavi o bombama upravo na toj liniji - ističe Vojinović.

Kurir.rs/B. V.