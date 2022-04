KAKO ĆE SE SRBIJA IZBORITI SA NUKLEARNIM UDAROM U VIDU SANKCIJA KOJE JOJ PRETE? Bjegović: Šta god da uradimo ispada da je PROBLEM

Pred Srbijom su teški dani. Sve više se komplikuje i zaoštrava situacija u Evropi i čitavom svetu zbog rata u Ukrajini.

Države i društvo su se polarizovali na one koji uvode sankcije Rusiji i u očima Kremlja postaju "neprijateljske zemlje" i one koje ne uvode sankcije Moskvi, ali ih SAD i EU gotovo ubacuju u isti koš sa Rusijom i preti im se sankcijama.

Zbog svega toga, Srbija je u izuzetno nezgodnom i oseljivom položaju, a kako vreme odmiče zahtevi za opredeljenjima i pritisci su sve jači. O tome je govorio i predsednik Aleksandar Vučić navodeći da nad nama lebdi "nuklearni udar", ne stvarni već u vidu sankcija na Srbiju.

Kako će se država izboriti sa tim pritiscima? Kakvim sankcijama nam se preti? Šta podrazumeva "nuklearni udar"?

Na sva ova pitanja, odgovor su dali u emisiji Usijanje na Kurir televiziji prof. Miroslav Bjegović sa Fakultet za studije bezbednosti i politikolog Aleksandar Pavić.

foto: Kurir televizija

- Zvuči strašno nuklearni udar. Srbija se nalazi u nezgodnoj situaciji jer se od Srbije traži nešto što nas ne obavezuje da to uradimo. Mi nismo članica EU. Vojno jesmo neutralni, ali politički izgleda da nismo. Srbija šta god da uradi ispada da je problem, ali mislim da naš jasan i nedvosmislen stvar zemlje EU negde poštuju. To je naš principijalan stav i naša država je saglasna sa odlukama EU. Postoji i taj problem što smo vojno neutralni, mislim da SAD to ne odgovara to. Mi smo negde ostali poslednja zemlja na ovim prostorima koja nije u sastavu NATO pakta i mislim da je to donekle njima cilj iako je naš stav izričit i da se naš stav neće menjati - rekao je Bjegović.

foto: Kurir televizija

Da li će se uvesti sankcije Srbiji?

- Gruzija nije uvela sankcije, ni Moldavija. One nisu u okruženju kao mi, zbog toga se nalazimo u specifičnom položaju. Kada se pogleda mapa Evrope koje su države uvele sankcije, a koje nisu, Srbija i BiH se vide kao neke rupe. Mi smo ostale jedine dve države koje nisu pristupile "trećem rajhu". To je nezgodan ambijent. Od Rusije smo odsečeni vazdišno, Air Serbia može da leti za Moskvu, ali skoro svaki let ima neku lažnu dojavu. To je neka vrsta ratnih dejstva prema nama i pokazuje težinu našeg položaja. Jasno je da će Srbija držati položaj koji držimo dokle god može - kaže Pavić.

Kurir.rs

