PREMIJERKA BRNABIĆ: Jasno i odlučno to demantujem! Nismo obećali ni dogovorili uvođenje sankcija Rusiji

BEOGRAD - Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da "želi da demantuje" špekulacije da je već dogovoreno da Srbija uvede sankcije Rusije, i to čini, kako je naglasila, "potpuno jasno i odlučno, ništa nije obećano i dogovoreno".

"Uvek pričamo istinu gradjanima. Jedini je stav u ovom trenutku, stav našeg Saveta za nacionalnu bezbednost i Vlade, a to je da smo protiv uvodjena sankcija Rusiji kao i da poštujemo teritorijalni integriteta Ukrajine", rekla je Brnabić, za Radio televiziju Srbiju (RTS).

Ona je navela da je teško braniti principijelni stav Srbije, ali se "to čini iz dana u dan, jer smo izloženi svakodnevno pritiscima".

"Medjunarodno pravo je jasno, to što ga sile sveta upotrebljavaju na način kako njima odgovara u datom trenutku, to je druga stvar. Nas kao teritroijalno malu zemlju brani to medjunarodno pravo", rekla je Branabić.

Kurir.rs/Beta