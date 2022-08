KAKO ĆE IZGLEDATI NOVI TIM ANE BRNABIĆ: Dačić umesto Vulina, "obračun" sa Stefanovićem!? Detaljna analiza KO OSTAJE, A KO OTPADA

Dejan Vuk Stanković, politički analitičar i Boban Stojanović, politikolog istakli su u "Usijanju" na Kurir televiziji da je očekivano da predsednik Srbije Aleksandar Vučić predloži Anu Brnabić za novog mandatara nove Vlade Srbije.

Izbor Ane Brnabić za mandatara samo pokazuje politički kontinuitet Vlade Srbije, istakao je Dejan Vuk Stanković.

foto: Kurir televizija

- Ana Brnabić je simbol političkog kontinuiteta, koji je mogao da se očekuje još u izbornog večeri. Taj kontinuitet će biti i u pogledu sadržaja politike i po pitanju sastava Vlade Srbije, koja će se vrteti oko dve najjače političke stranke koje čine koaliciju, SNS-a i SPS-a. Kako će se raspodeliti resori, Ivica Dačić će imati veoma važnu ulogu u vladi. Brnabić je pokazala lojalnost, pokazala je da može da koordinira sa političkim pravcem koji vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić - rekao je Vuk Stanković i dodao:

- Mandatarku čekaju veliki izazovi i to na dva nivoa. Jedan je onaj koji se tiče nerešenih državnih i nacionalnih tema i dilema, pre svega Kosovo i Metohija, tu je uvek negde i priča o Bosni i Hercegovini, a sa druge strane efekti ukrajinske krize koji će se osetiti na ekonomskoj ravni, jer se otvaraju različita pitanja vezana za energente - istakao je Dejan Vuk Stanković.

foto: Kurir televizija

Boban Stojanović, politikolog, istakao je da nije iznenađen što je Ana Brnabić ponovo mandatar.

- Dve stvari mogu da čitam iz izbora novog mandatara, prvo koliko će ta vlada trajati, a drugo je šta će biti fokus te osobe. Trajanje vlade je potpuno očekivano, rekao bih da ćemo imati vandredne parlamentarne izbore i to je logično. Nadao sam se da će doći neko ko će svojim kredibilitetom postati druga osoba u državi - kaže Boban Stojanović.

Dejan Vuk Stanković naveo je da su produženi izbori bili zbog situacije u Velikim Trnovcima.

- Prioritet svih prioriteta je sada Kosovo i Metohija. Pretpostavljam da će socijalisti sada imati veći uticaj. Sa druge strane realno je da će doći do pozicionih rotacija unurtar samog SNS-a, a na kraju krajeva nije izvesno da će 2024. godine doći do novih izbora. Neće biti iznenađenje da dođe do toga, ali neće biti ni iznenađenje da će doći do rotacije na mestu premijera - rekao je Vuk Stanković, koji je zaključio da će svi oni koji su punili stranice žute štampe i bili tema različitih aferaških natpisa verovatno biti sankcionisani.

foto: Kurir televizija

Stojanović je naveo da je to jedno od najvažnijih pitanja u predstojećoj Vladi Srbije.

- Pitanje da li će Nebojša Stefanović ostati ministar mi je jedno od najvažnijih stvari. Kao što smo čuli danas, on će biti smenjen sa mesta Sekretara za nacionalnu bezbednost, dešava se deakumulacija funkcije - kaže Stojanović, koji je istakao da prema njegovom mišljenju ne postoji sigurnost da je Nebojša Stefanović garant bezbednosti.

Prema njegovoj proceni, očigledno je da će biti smenjen na veoma važnoj funkciji sekretara odbrane Saveta za nacionalnu bezbednost.

- Očigledno je da se Aleksandar Vučić obračunao sa Nebojšom Stefanovićem, i ja se nadam da on ne samo da neće biti ministar, već da će i da odgovara za sve ono za šta su ga članovi njegove partije optužili - kaže Stojanović, koji je dodao da u vladi očekuje i Zoranu Mihailović, Branislava Nedimovića.

- Plašim se da ne bude previše tumbanja - istakao je Stojanović.

foto: Kurir televizija

Stanković se osvrnuo na izjavu predsednika Srbije da je Ana Brnabić u javnosti satanizovana, ističući da bi bila neophodna ogromna imaginacija da joj se pripiše još nešto što joj do sada nije pripisano.

- Od priča da je fikus premijer, kako ima nisko obrazovanje, kako je običan poslušnik, bilo je i ličnig stigmi, ona je zaista osoba koja je satanizovana, ali to pre svega govori o našoj javnost i političkim protivnicima, koji ne biraju sredstva kada treba nekog da ocrne. Sa druge strane izbor Ane Brnabić pokazuje i stav predsednika Srbije da ceni one koji su hrabri da se suprotstave svima - istakao je Vuk Stanković.

On je istakao da je nužno da Siniša Mali ostane da upravlja finansijama.

- Siniša Mali već nekoliko godina upravlja tim sektorom i mislim da on nužno mora da ostane u njemu. Mislim da razlog što on nije premijer je njegova sposobnost da upravlja finansijama da se naše akcije plasiraju što je bolje moguće, koje se menjaju svakodnevno unutar ove krize - kaže Stanković.

Treba na profesionalizacija administracije što je više moguće, istakao je Dejan Vuk Stanković.

foto: Kurir televizija

- Suštinski Ivica Dačić biće imenovan za sekretara Službe za nacionalnu bezbednost, a samim tim, on automatski postaje i šef biroa za koordinaciju službi bezbednosti, što je drugo mesto u službi bezbednosti. Ja ovo čitam na taj način da Aleksandar Vučić ima više poverenja u Ivicu Dačića nego u bilo koga drugog iz svoje stranke. Ivica Dačić se snašao izuzetno dobro na svakoj funkciji koja mu je data i mogu da kažem da se od jutros osećam bezbednije, znajući da će se Dačić naći na tom mestu - kaže Stojanović.

Vuk Stanković je naveo da smatra da bi Ivici Dačiću moglo da se desi da bude naslednik Aleksandra Vulina, ali da je to samo njegova procena.

- Jako mi je važno ko će biti na čelu zdravstva i obrazovanja. Mi bez promene u obrazovanju ne možemo napraviti promene na bolje - istakao je Stanković.

Obojica sagovornika su se složila da će Milošu Vučeviću pripasti neko od jakih ministarstava.

- Da li će biti formirano posebno ministarstvo ili će se naći u okviru rada, a to su javna preduzeća, koja će se sigurno naći kao pitanje u skupštini u prvih 100 dana. Mi imamo problem, Ministarstvo energetike sa EPS-om, Telekom takođe, imate železnicu, poštu... Tu će biti potrebno da se uloži dosta svega da se od tih preduzeća napravi profitabilan resurs na tržištu, to mora da bude cilj - istakao je Dejan Vuk Stanković.

Boban Stojanović je naveo da je siguran da Gorana Vesića čeka ministarsko mesto.

- Siguran sa da će Goran Vesić biti ministar, a voleo bih da Milan Antonijević ne bude u vladi, zbog njegovog ugleda i kredibiliteta kao pravnik - istakao je Stojanović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

00:26 PREDSEDNIK VUČIĆ PREDLOŽIO: Ana Brnabić mandatar za sastav nove Vlade Srbije!