ODALOVIĆ PRAVO U SREDU: Kurti je tempirana bomba, oni koji su ga stvorili moraju da ga obuzdaju

BEOGRAD - Predsednik komisije Vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović smatra da je položaj premijera privremenih institucija u Prištini Aljbina Kurtija sve slabiji budući da je ignorisao i zahtev Vašingtona da odloži odluku o preregistraciji na RKS tablice.

Na području Merdara i u okolini Raške u ponedeljak su primećeni nepoznati dronovi koji su osmatrali kasarne i položaje Vojske Srbije, koji su nedugo zatim napustili vazdušni prostor centralne Srbije.

Veljko Odalović se pita kako je moguće da KFOR dozvoli se tuđi dronovi nađu iznad naših kasarni. Odalović smatra da je incident sa dronovima namera premijera u Prištini Aljbina Kurtija da nastavi sa provokacijama.

"Kurti ne želi da razgovara, ponaša se avanturistički i previše je opasno da se takav čovek nalazi na funkciji premijera," kaže Odalović za RTS podsećajući da je svim svojim odlukama nastojao da stvori atmosferu na ivici incidenta.

Budući da je Aljbin Kurti ignorisao zahteve Vašingtona da odloži odluku o preregistraciji, Odalović smatra da će njegov položaj biti sve slabiji.

Upozorava da ako se posle novčanog kažnjavanja od 150 evra dođe do oduzimanja vozila, to biti tačka usijanja za Srbe sa KiM i da ne veruje da će na to neko pristati.

Odalović smatra da međunarodna zajednica može mnogo da uradi u naredne tri nedelje kada će vozači biti upozoravani da obave preregistraciju svojih vozila na RKS tablice.

"Veoma me initeresuje reakcija SAD. To je opasna avantura Kurtija. Ranije bi bio dovoljan samo mig iz Vašingtona da se Kurti zaustavi", kaže Odalović.

Kaže da očekuje ozbiljniju relakciju uticajnih država, pošto je takva odluka u suprotnosti sa Briselskim sporazumom. "Kurti je tempirana bomba i oni koji su ga stvorili moraju da ga obuzdaju", dodaje Odalović.

Zemlje Kvinte imaju obavezu da upozore Kurtija na njegov nelegalne odluke, dodaje Odalović.

Ističe da je Ivica Dačić i u prethodonom mandatu na funkciji ministra spoljnih poslova ulagao veliki napor da objasni predstavnicima država koje su priznale Kosovo da Zajednica srpskih opština kroz srpske policajce i sudije treba da bude garant da se nad Srbima sa KiM niko neće iživljavati.

