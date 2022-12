MILOŠ JOVANOVIĆ: Nemamo mi problem sa EU, već oni s nama

Oni i dalje vode politike koje su u suprotnosti s našim najvitalnijim državnim interesima - od Kosova i Metohije, preko Republike Srpske, do Crne Gore

Nemamo mi problem sa Zapadom i EU koliko oni očigledno imaju problem s nama, jer i dalje vode politike koje su u suprotnosti sa našim najvitalnijim državnim interesima - od Kosova i Metohije, preko Republike Srpske, do Crne Gore. I to je naprosto činjenica. Zato je umesto članstva, kojim nas ucenjuju ako ne uvedemo sankcije Rusiji, a koje uzgred nije ni na vidiku, potrebno otvoriti sa EU razgovore o saradnji koja ne podrazumeva članstvo, kaže u intervjuu za Kurir lider Nove Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović.

Što se sukoba između Zapada i Rusije tiče, ne misli, kaže, da bi za nas bilo dobro niti časno da se svrstamo uz Zapad, što bismo neminovno učinili ako bismo uveli sankcije Rusiji.

- I taj stav treba da iznesemo kao našu konačnu poziciju o kojoj nema rasprave.

Kada već pominjemo Kosovo, vaša stranka je nedvosmisleno za to da ne dolazi u obzir nikakva vrsta priznanja, kao uostalom i država Srbija. Koje bi po vama rešenje bilo realno?

- Prvo moramo da imamo u vidu činjenicu da bi predaja KiM neminovno predstavljala nacionalno samoubistvo i da smo samim tim osuđeni na borbu za našu južnu pokrajinu - svidelo se to nama ili ne. Drugo, moramo da shvatimo da je realnost promenljiva kategorija i da je smisao politike upravo u tome da se radi na promeni realnosti. Treće, moramo da shvatimo da će ova borba trajati i da je ne treba isključivo posmatrati u vremenskim okvirima naših života. Ako ove stvari ne shvatamo, onda budućnosti kao narod nemamo.

Nova taktika Prištine, ako je verovati njihovim medijima, jeste da se ide na dobijanje priznanja od pet država članica EU koje nisu priznale Kosovo. Koliko je po vama realno da do toga zaista dođe?

- Jedino važno je da Srbija nikada ne prizna secesiju svoje južne pokrajine i da radi postupno na njenoj reintegraciji. To za početak podrazumeva da se promeni kosovska politika, koja se do sada zasnivala na pravljenju ustupaka secesionistima. Uz to se i dalje mora jačati srpski korpus na KiM, uz rad na slabljenju protivničkog. Mora se nastaviti i sa diplomatskom borbom za povlačenje priznanja. Konačno, mora se u svakom trenutku garantovati bezbednost srpskom narodu na KiM. Ako Srbija bude odlučna u takvoj kosovskoj politici, teško da će biti promene stava kod trećih zemalja.

Poslednjih dana lider Dveri Boško Obradović oštro se protivi korišćenju uvezenog materijala za potrebe VTO u Srbiji. Kako vi gledate na to?

- Reč je o suštinskom pitanju koje otvara niz teških, moralnih, etičkih, socioloških i civilizacijskih problema, a koje je kod nas prošlo skoro bez ikakve ozbiljne rasprave, osim ove koju pominjete i koja je potpuno promašila suštinu, i u tom smislu bolje bi bilo da se nije ni desila. Naime, apsolutno je nevažno da li je takozvani reproduktivni materijal, tj. spermatozoidi i jajne ćelije, uvezen ili nije. Problem sa ovom praksom, koju današnja zapadna civilizacija promoviše, leži u činjenici da se njome suštinski i definitivno razgrađuje pojam porodice, tj. krvnog srodstva i biološke filijacije. Ta praksa takođe dovodi do brisanja očinske ili majčinske figure. Ta praksa zbog sumanute ideje da postoji nekakvo "pravo na dete" ugrožava pravo deteta da zna ko su mu biološki otac ili/i biološka majka. Pored toga, ova praksa odlično ilustruje jednu krajnje zabrinjavajuću tendenciju, a to je carevanje prvog lica jednine, tj. suverenog pojedinca čije želje društvo mora da ispunjava makar i po cenu razbijanja svih postojećih okvira i radikalne promene dosadašnjih društvenih i civilizacijskih normi. Konačno, i komercijalizacija tog takozvanog reproduktivnog materijala, tj. njegova prodaja i kupovina, takođe otvaraju ozbiljna etička pitanja. Naprosto, ne može se i ne sme se sve tretirati kao roba. Sve je to poprilično čudovišno i, po mom mišljenju, predstavlja jedan izrazito negativan civilizacijski tok.

O kolegama Opozicija i ne treba da deluje jedinstveno Opozicija je i u parlamentu i u gradskoj skupštini vidno razjedinjena, čak su česte i otvorene, javne međusobne prepirke, poput one između vaše koalicije NADA i Zelenih. Mislite li da treba i da li može opozicija da deluje jedinstveno? - Ne mislim da opozicija treba da deluje jedinstveno jer ona politički i nije jedinstvena. Unutar opozicije postoje ozbiljne ideološke razlike, i to je sasvim normalno.

