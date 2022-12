UŽIVO OBRAĆANJE PREDSEDNIKA VUČIĆA: Niko se nije uplašio Albanaca, nisu snažniji od Srba na severu i TAČKA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se naciji, a glavna tema njegovog obraćanja je situacija na Kosovu i Metohiji.

Predsednik Vučić govoriće i o ostalim aktuelnim temama.

O pregovorima oko KiM

"Ako mi dozvolite nekoliko važnih reči. Borili smo se da sačuvamo narod na KiM i da sačuvamo mir. To nije uvek jednostavno. Naime, ne traje to od juče. Ne stvaraju se te situacija zbog jednog ili deset incidenata. Godinama se priprema i godinama se potcenjuje stanje duha srpskog naroda".

"I večeras šalju ekipu kosovske policije da iz južnog dela pređu u severnu, pa se vrate samo da provociraju. Niko se nije uplašio Albanaca, prvi put kažem: Mogu da dovedu Svetog Petra, oni na severu ne mogu ništa. Oni nisu snažniji od Srba i tačka".

foto: Printscreen Prva

"Presudilo je to što smo se celu noć svađali oko reči barikade i da NATO izađe sa tekstom koji bi prvi put obuhvatio Srpske lokalne zajednice. I kažu Vučić slavi pobedu, a niste mogli osmeh da mi vidite. Osećam se kao pregažen, ne sećam se da sam imao tako težak sastanak".

"Suština je da Srbi više nisu mogli da trpe zulum. To da su Srbi nekog napali nekog šok bombama, to su gluposti. Da li ima Srba sa oružjem? To ne znam".

"Na barikadama su i profesori, i lekari, i medicinske sestre... Ljudi više nisu znali šta da rade. Momak koji se ljubio s devojkom, izubijan je do neprepoznatljivosti. Čovek koji je prevozio pivo izubijan do neprepoznatljivosti. Da li ste mislili da će to neko da trpi doveka"?

Predsednik ističe da se Albanci nisu zaleteli 20 dana iz dva razloga.

"Prvi je što bi naišli na tvrd orah i shvatili bi koliko je žestok otpor naroda. Drugi razlog je da znaju da bi stigao snažan odgovor Srbije i da bi bili počišćeni kao metlom".

foto: Printscreen Prva

Na pitanje ko se obradovao, a ko nije dogovoru, Vučić je rekao:

"Ja smatram da je odlično, to je mali uspeh koji smo na taktičkom planu postigli. Šta me briga šta pišu Šolakovi lobisti".

"Ja se ne libim da kažem istinu, kao što sam i pred patrijarhom govorio istinu. Njima smeta što smo odigrali šahovski precizno, igrali smo jako i uvek ćemo igrati jako".

"Rešili smo da čuvamo svoju zemlju i da je ne damo nikom".

Lajčak kaže ako se dogovor ne postigne do 2024, neće decenijama.

"Ja sam za dogovor i kompromis, a ne može kompromis tako što ćete Srbe da batinate".

"Peskov korektno kaže da Vučić od Rusije ništa ne traži, a oni kažu da smo mi zbog toga nacisti, jer je valjda Putin nacista. A on diže kuću Džaferu Devi, ne znam dal osim Pavelića ima ozloglašeniji nacista".

O pretnjama anonimusa

"Našli se lezilebovići koji ne znaju šta da rade. Ja sam im odgovorio zajedno sa psima dobijenim od šeika, njima sam dao keks, oni se spremali da love ptice".

(Kurir.rs)