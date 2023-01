BRITANSKI IZASLANIK STJUART PIČ ZA KURIR: Sporazum Kosova i Srbije mora doneti dugoročnu korist za obe strane, kao i za ceo region

Očekujem da vidim sveobuhvatni, konačan, pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, kao dve susedne zemlje. Najvažnije je da taj sporazum mora biti prihvatljiv i za građane Kosova i Srbije i mora doneti dugoročnu korist njima, kao i celom regionu. Na liderima Srbije i Kosova je da se dogovore o preciznom formatu i sadržaju tog sporazuma, kaže u ekskluzivnom intervjuu za Kurir lord Stjuart Pič, specijalni izaslanik Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan, odgovarajući na pitanje šta vidi kao krajnji ishod dijaloga Beograda i Prištine.

Pič je juče boravio u poseti Beogradu, gde se sastao s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a za naš list govori - osim o kosovskom pitanju - i o ratu u Ukrajini, stanju u Bosni i Hercegovini...

Da li ste optimista da pitanje Kosova može uskoro da se reši? Pominjano je da bi ove godine moglo da se dođe do neke vrste dogovora Beograda i Prištine...

- Optimista sam jer verujem da kada postoji volja, postoji i način. Politička volja i politička hrabrost bi trebalo da dovedu do održivog sporazuma između Srbije i Kosova o normalizaciji odnosa. Snažno verujem da je to u dugoročnom interesu ljudi i zajednica Srbije i Kosova, i njihovog budućeg napretka. Koraci napred po pojedinačnim pitanjima tokom prethodnih godina pokazuju da napredak može biti postignut. Pregovaračima na obe strane su očigledno potrebni vreme i prostor da prođu kroz sve detalje, ali proces se odvija već nekoliko godina i niko nema koristi od nepotrebnih odlaganja.

Priština uporno odbija da formira Zajednicu srpskih opština. Da li se uopšte može govoriti o nečemu drugom ako kosovska strana odbija da ispuni ono što je dogovoreno pre 10 godina?

- I Kosovo i Srbija treba da ispune sve obaveze preuzete tokom dijaloga. Zajednica srpskih opština je jedan od tih neispunjenih elemenata, ali on ne bi trebalo da koči implementaciju ostalih. Kako će Zajednica izgledati kada bude osnovana, pitanje je za strane u dijalogu. Ni jedna od strana ne treba da posmatra implementaciju sporazuma kao ustupke ili pretnju njihovoj poziciji, već kao konstruktivno i odgovorno učešće u dijalogu. I Srbija i Kosovo imaju obavezu prema svojim građanima da nastave razgovore i da rade na praktičnim koracima ka normalizaciji odnosa - i svakodnevnih života.

Stjuart Pič foto: Beta/Lana Slivar Dominić

Da li Britanija podržava nemačko-francuski predlog rešenja?

- Ne mogu komentarisati detalje neobjavljenog dokumenta, ali Ujedinjeno Kraljevstvo pruža podršku svakom konstruktivnom predlogu koji će nas dovesti bliže rešenju. Tokom poslednjih deset godina dijaloga uz posredovanje EU, uprkos izazovima i frustracijama, došlo je do napretka u odnosima između Kosova i Srbije. Prioritet bi trebalo da bude da dođemo u poziciju kada vreme i resursi mogu da budu usmereni na saradnju i ostvarenje realnih poboljšanja života običnih građana i rešavanje njihovih svakodnevnih problema. Moramo se odmaći od reči i dela koji podgrevaju podele i nepoverenje među susedima.

Rat u Ukrajini promenio je bezbednosnu sliku Evrope, duboko je podelio svet... Posle skoro godinu dana rata, kako biste ocenili poteze Rusije i Vladimira Putina, a kako Volodimira Zelenskog i Ukrajine? I da li se uopšte usuđujete da prognozirate dalji tok rata?

- Putinova invazija na Ukrajinu je neisprovocirani, unapred isplanirani, varvarski napad na suverenu demokratsku državu. Ujedinjeno Kraljevstvo i naši međunarodni partneri su zajedno osudili ovu nečuvenu povredu međunarodnog prava i Povelje UN od strane ruske vlasti. Ujedinjeno Kraljevstvo je jasno istaklo da podržavamo potpuno rusko povlačenje iz Ukrajine, očuvanje njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Želimo da Rusija zaustavi svoju agresiju i povuče svoje trupe bez odlaganja, da bi usledili pregovori koji će dovesti do održivog mira i povratka zakonima i normama međunarodnog sistema. Veoma je jasno da Rusija, kao i Ukrajina, trpi ozbiljnu štetu zbog ovog rata.

Rekli ste nedavno da znate da Rusi žele da "prave problem u regionu". Na šta ste konkretno mislili?

- Postoje brojni primeri sirovih ruskih dezinformacija i propagande, i ovde u Srbiji. Istovremeno, aktivnosti Rusije su pokazale nebrojeno puta da oni ne misle da su stabilnost i bezbednost u ovom regionu u skladu s njihovim interesima. To, po meni, pokazuje da oni nemaju na umu najbolje interese ljudi u Srbiji ili u regionu. Ujedinjeno Kraljevstvo će nastaviti da ukazuje na primere ruskog uplitanja u region i da koristi sve svoje kapacitete da se bori protiv pokušaja da se podrije evropska bezbednost.

Pič i Vučić juče u Beogradu foto: Printscreen Instagram/Budućnost Srbije

Kako vidite stanje u BiH? Je li, po vama, BiH funkcionalna država? Kako gledate na težnje Republike Srpske i njenog predsednika Milorada Dodika da RS bude samostalna država?

- Ujedinjeno Kraljevstvo i naši saveznici su u potpunosti posvećeni snažnoj, stabilnoj i suverenoj Bosni i Hercegovini. Uprkos napretku ostvarenom od 1995. godine, ovaj teško postignuti mir je stalno pod pritiskom. Dalji ekonomski, društveni i politički progres za dobrobit svih građana BiH mora se graditi na godinama reformi nakon konflikta koje su pomogle izgradnju važnih institucija, poput Oružanih snaga, pravosudnih tela i poreskih institucija. Stabilna, funkcionalna država, koja može privući investicije i dovesti do ekonomskog uspeha i prosperiteta, u interesu je svih naroda Bosne i Hercegovine. Moramo da razvijamo pozitivan napredak, a ne da se udaljavamo od njega. Republika Srpska nije nezavisna država i Ujedinjeno Kraljevstvo ostaje posvećeno Dejtonskom mirovnom sporazumu, kao i strukturi BiH kao jedne države s dva entiteta, uz Brčko distrikt. To je put kojim BiH može da napreduje i postane potpuno demokratska država integrisana sa ostatkom Evrope. Iz tih razloga mi nedvosmisleno osuđujemo upotrebu retorike i aktivnosti koji dovode do podela i podstičemo političke lidere da rade na pozitivnim reformama da bi osigurali da svi građani imaju sva prava, što je njihova dužnost u demokratskom društvu.

Boban Karović