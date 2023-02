PLANIRALI SU NAPAD U SKUPŠTINI Vučić: Ne mislim da su izbori dobro rešenje, ali NEMAM veliko poverenje u SPS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras javnosti u Nacionalnom dnevniku na TV Pink i tom prilikom govorio o svim aktuelnim dešavanjima u zemlji.

O uvećanjima plata i penzija u Srbiji

Predsednik je saopštio dobre vesti građanima i to da je vojnicima jza 25 odsto uvećana plata, ali i da smo ispali nepravedni prema penzionerima ranije, ali da će sada penzije pratiti plate.

- Naša namera je da do kraja 2025. prosečna penzija bude 450/460 evra, a pokušaćemo da nam plata dođe do 1000 evra. Da li je moguće? Očekujte u martu da će sasvim izvesno biti 740 evra, a sećam se da je bila 320. Zato moramo da radimo više. Ono što je za nas važno je da moramo da pojačamo građevinski sektor, da omogućimo ljudima veću zaradu da bi ih motivisali da ostanu. Moramo da pojačamo građevinski sektor, zbog EURIBOR-a i FED-ovih odluka, pa se ljudi ne odlučuju da kupuju nekretnine. Ali imamo mi i strukturalnih problema, moramo i u stočarstvo da ulažemo.

- 27. maja biće održana skupština SNS, ja ću pre toga kao predsednik, zbog programa Srbija 2025. ići u posetu svakom okrugu i opštini u Srbiji, jer moramo sami da radimo. Ono što su pričali, za šta su me opominjali i govorili da sam pijana budala, sada mogu da saznaju kada je skupština SNS i kada ćemo donositi odluku o svim velikim pitanjima.

- Imamo veliko nalazište zlata. Rudnici su život, jedan Majdanpek koji je bio na ivici katastrofe, danas su to gradovi sa prosečnim platama. Teško je suprotstaviti se negativnoj kampanji. Meni je ovo poslednji mandat. Na kraju će svi doći na moje pozicije, pa će reći što nisi govorio glasnije. Ja sam naučio narod da ću budem tu i da se borim. Ponoasan sam što sam predsednik Srbije i što imam toliku podršku naroda. Očekujem veliku eskalaciju sukoba. Uvoz tenkova doneće veliku pomoć Ukrajincima, što će dovesti do potpune eskalacije sukoba. Očekujem mnogo loših vesti po tom pitanju, zato je važno čuvamo otadžbinu.

O litijumu

- Svi razmišljaju o svojoj karijeri, najbolje je da se sakrijete ispod stola. Postoje ljudi koji su nas u tome sprečavali. Sada vidimo Šolc koji kaže da Nemačka mora da uđe u proizvodnju litijuma. Umesto da iskoristimo komparativnu sposobnost, mi ništa nismo uradili, dali smo drugima da nas svi preteknu.

- Shvatio sam još kad je bio referendum, zamisli da glasamo protiv nezavisnog pravosuđa, bili bismo jedinstven slučaj.

O sastanku sa ministrima u vladi iz SNS

Predsednik je istakao da je danas razgovarao sa premijerkom Anom Brnabić i ministrima u vladi iz SNS povodom situacije nastale nakon sednice Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji.

- Govorili smo o svim problemima sa kojima se država suočava i o teškim zadacima pred nama. Kako da osnažimo privredu, vojsku, zdravstvo, energetiku. Jutros sam pričao sa Norvežanima, kada treba da dođe do tektonskih promena svi beže od toga, nikome to ne odgovara. Ja sam pitao kako je moguće da štrajkujete, a vas 30 odsto ne dolazi na posao. Žao mi je što sam viđen kao remetilački faktor onih koji snivaju sne o lakom životu bez rada. Šta da radite, to je Srbija u kojoj svi treba da imaju prava, i svi traže od države, a niko ne pita odakle. To tako ide. Moj posao kao predsednika je da brinem o državi, nastaviću to da radim - dodaje on.

foto: Printscreen/TV Pink

Predsednik se osvrnuo i na osude na svoj račun.

- Nikada u životu nisam popio kafu, nikada nisam zapalio cigaru, niti sam video drogu. Jednom sam video da momci duvaju lepak, ali nikada nisam probao. Lažima nikad neće biti kraja. Nikada nismo da neko drugi bude kriv. Samo budite fer pa nemojte da se pravite da niste živ. Bio gromobran za mnoge državne funkcionere, štitio ih sve i uvek sam se ponašao više nego fer. Ako očekujete da ću da kažem nešto loše o socijalistima i drugima, neću reći ni reč i sve je tako. Naše je da se ponašamo fer, a na narodu je da vidi ko se bori, a ko ne.

Predsednik ističe da izbori dolaze u krizi ili kada postoji kriza legitimiteta.

- Samo obaveštavam da sam sve, samo ne drogiran i pijan. Shvatili smo šta nam želite i šta mislite o nama i gledaćemo da odgovorimo na pravi način.

O ćutanju SPS-a u Skupštini

Predsednik je rekao da svi na političkoj sceni vole da glume žrtve, a zatim je postavio pitanje koliko je puta pomenut Briselski sporazum u Skupštini negativno.

- 190 puta, i svaki put sam ja pomenut kao krivac, a ne onaj koji ga je potpisao. I ja nemam problem sa time. Kada je potpisan, ja sam otišao u Mitrovicu da ga branim. Ja mislim da u politici ne sme da bude foliranja, čak i kada je teško i loše morate biti otvoreni. Na dnevnim nivou ima 180 tekstova objavljenih protiv mene u mejnstrim medijima. Samo kod njih, ne u ovom ludilu, kod Brkića i tako dalje. A recite mi koliko ima negativnih tekstova o toj političkoj partiji. A ja na kraju diktator? I tako sam diktator od Tadića, Koštunice, Miloševića i ostalih, koji nikada nisu bili na Skupštinskim raspravama.

- Ja sam danas razgovarao s Ivicom Dačićem. Naročito je važno ko je koga pozivao. Ja ću sutra sa njim da se vidim i da razgovaram. Ne mislim da su izbori dobro rešenje u ovom trenutku u našoj zemlji. Moramo da radimo na tome da naši ljudi dočekaju zimu i leto. A da li imam puno poverenje? Lično ga nemam, oni ga u nas nisu imali. Mi poštujemo tu političku partiju, ali sada znamo da u teškim vremenima možemo da se oslonimo samo na sebe – ističe predsednik i dodaje:

- Žao mi je što sam viđen kao remetilački faktor koji sniva život bez teškog rada. To je Srbija u kojoj svi moraju da imaju prava, i državo daj, daj. A ako kod već petog, šestog puta kažete da nemate… Nisam nikada izgovorio da ću da budem kandidat za premijera, niti mi je to želja, niti sam to izgovorio.

- To je zato što ljudi misle da je vlast nešto bez čega neko ne može da živi. Ja sam više vremena proveo u opoziciji. Nisam kao oni što pričaju o stotinama restorana moga brata i sina. A kada imate čistu savest, i kada su vam odlični rezultati, naš posao je da sačuvamo državu i gledamo kako da još brže napreduje u narednom periodu.

Predsednik je dodao da neće ništa loše reći o SPS, ili o onima koji su napustili SNS zato što nisu dobili funkciju.

- Kao što je Zorana Mihajlović. Neće čuti od nas nikada nijednu lošu reč. Naše je da se ponašamo fer, nikome ne želimo loše, a narod vidi ko je u pravu. Za izbore ćemo da vidimo. Izbori dolaze kada postoji kriza legitimiteta. Očigledno da određene partije koje hoće da uzimaju ženske glasove na paroli "Žene su zakon", to sve veliki prijatelji rade, da bi napravili drugačiju strukturu na političkoj sceni Srbije, ja ih obaveštavam da sam sve osim pijan i drogiran. Mi shvatamo šta nam želite i šta planirate, borićemo se, ali ne na prljav način - rekao je on.

Vučić je pomenuo i primer "stručnjaka iz POKS-a", koji je ga je optuživao da je izdajnik, a imao pozicije u državnim preduzećima.

- Krenulo je čišćenje, sada ćete malo bez direktorskih funkcija, pa ćete na sledećim izborima to da promenite. Hajte malo da moral vratimo u politiku. Moral postoji u politici, ali oni imaju problem sa time. Oni ne razumeju da postoje ljudi koji žive za to da se bore za svoju zemlju. Ne razumeju da neko nema račune u inostranstvu i zemlji, sem regularnog tekućeg računa. Oni te ne razumeju, i zato i ne veruju u sve to, i kada optužuju polaze od sebe. Autoprojekcija je čudo. Zato pričaju o restoranima i svemu. Meni su pružili priliku sada da pokažem narodu kakvi su lažovi, i kakve su to besmislice jedna do druge. Ali ne možete da se odbranite od svega, ja sutra imam 14 sastnaka, kada da odgovorim na sve to. Opet su mi potrebna dva ili tri dana da dođem u skupštinu, da im pokažem.

Vučić ističe da neće da učestvuje u hajci na poslanika koji je gledao porno filmove i da je on bolji od 90 odsto poslanika SPS.

- Nije to ozbiljan pristup. Neću da učestvujem u ličnoj hajci, ja pričam o strukturalnim i širim problemima, a ne o tome šta je poslanik u 30 sekundi radio.

O dešavanjima u Skupštini

- Samo sam se nadao da će barem moći da podignu ruku i pritisnu taster, koji će biti isti barem po toj važnoj temi. Ali, od kada sam video da smo na referendumu mogli da odbijemo nezavisno pravosuđe i širile su se laži i teorije zavere, više ništa ne može da me iznenadi. Lično sam uložio mnogo energije i truda i odgovarao na sva pitanja.Teška je ta situacija decenija, ali sad aje posebno teško zbog rata u Ukrajini. Mnogi su iskoristili priliku da iznesu najteže optužbe, bez ikakvih dokaza, a nisu se čak ni trudili.

Vučić ističe da se trudio da bude racionalan i istakne važnost mira, kao i da se borimo da dođemo do rešenja, dok su neki drugi iskoristili priliku da iznesu najteže optužbe.

foto: Printscreen/TV Pink

- Ono što je mene iznenadilo je što sam video da je to bilo pripremano. To nekom političkom laiku može da izgleda kao spontano. Siguran sam da je bilo isplanirano. Plan je bio da me optuže za izdaju, a da mi ne dozvole posle da odgovorim. Oni su oko 15 sati zakazivali velike demonstracije i da upadnu potom u Skupštinu. Nisu očekivali da će neko da bude dovoljno uporan, da sedi na svom mestu, sve to istrpi i nastavi da govori. Mi nismo bili jedini u parlamentu u očuvanju nacionalnih interesa. Nije problem kada trpite sve vreme lične udarce, jer sam na to naučio. Ne možete da se izborite protiv toga. Oni su sve naučeni političari, mnogi od njih nemaju strateške dubine i sadržaj. Uvrede nisu dovoljne, u redu je ponekad da ih izgovorite, to je politika. Ali kad vam neko kaže "Ana Brnabić ima hrvatski pasoš", pa demantujete i vidite da su oni koji su optuživali isto iznenađeni. A onda shvatite da su oni ponovo poverovali u sopstvene neistine, koje su godinama širili po mrežama, a vi nemate mogućnost da odgovorite jer se bavite ozbiljnim stvarima. To je negativna kampanja protiv mene i partije koju vodim

Vučić ističe da nisu svi bili ujedinjeni oko najvažnijeg nacionalnog interesa, i da svi imaju različita viđenja tog pitanja.

- Suština je u tome da oni imaju samo jedan cilj, a to je kako oboriti SNS i mene kao lidera stranke. Ja mogu u nekom Jutarnjem programu da pokažem šta je njihov plan, kako se to odvija sa rejtinzima, da bi mogli da formiraju neke druge Vlade koje nemaju smisla, ali bi dobro došle stranim službama i interesima. Plan im je bio da ja ne smem da izgovorim nešto i da na osnovu toga se skupe ljudi ispred, kao da se narod samoinicijativno okupio, što je glupo. Kada se to nije desilo shvatili su da je nešto po zlu pošlo. To vam pokazuje sa koliko problema ćemo se suočavati. Kada imate nekoga ko priča o poštenju, a svom tastu je namestio 685 hiljada evra, a pri tome je đak ponavljač koji govori da je vrhunski intelektualac, onda se zapitate gde je ovde kraj - istakao je Vučić i dodao:

- Moramo da gledamo da sačuvamo mir, da se ponašamo ozbiljno, a ne parolaški i ne smemo da se ponašamo neodgovorno kao što su se mnogi ponašali u Skupštinu. Šta je cilj? Ne daj bože da se dokopaju vlasti, ali ja verujem da ljudi uvek na kraju prepoznaju marljivost.

(Kurir.rs)