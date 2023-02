"ISPITATI ULOGU RUSKOG FAKTORA NA PRETNJE SMRĆU VUČIĆU" Karan: Obaveštajne službe treba da prouče veze desničara s Vagnerovcima

Na sinoć održanom protestu ultradesničara predsedniku Srbije pretilo se ubistvom. Na ove pretnje predsednik Vučić odgovorio je u obraćanju naciji porukom da će svi koji su pretili ubistvom odgovarati u skladu sa zakonom.

O tome ko su zapravo organizatori protesta i koji je njegov pravi cilj govorio je u jutarnjem programu Kurir televizije Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji.

foto: Kurir televizija

- Mislim da je postojao plan i dogovor. Krajnji deo plana je bio žestoko nasilje sa ubistvima i državni udar. Hteli su da dođu na vlast nasiljem. To je takva grupa koja to ne može da uradi sama. Ovde je u pitanju strani faktor u saradnji sa unutrašnjim političko-tajkunskim snagama i kriminalom. Sve je usmereno na predsednika Vučića, zato što je on trasirao politiku vojne neutralnosti i to očigledno ne odgovara nekome u inostranstvu - kaže Karan i dodaje:

- Imamo ovde neke grupe koje su povezane sa privatnom vojnom kompanijom Vagner koja je iz Rusije. Sad je nastojanje da se ovo prikaže kao pokušaj iz Rusije da se sruši vlast u Srbiji. Ja ne tvrdim da je tako, tek ćemo da vidimo o čemu se radi, ali naše službe ovo ozbiljno moraju da prouče.

04:31 NASILNO RUŠENJE SRPSKE VLASTI REŽIRANO U RUSIJI?! Karan: Ne može me niko ubediti da se karabin slučajno našao na protestu

Karan je uveren da pronađeni karabin potvrđuje da su bila planirana ubistva:

- Oružje koje je pronađeno, karabin sa visokom optikom koji može da pogodi metu sa velike distance, takođe govori da je planirano ubistvo. Ne može me niko ubediti da se on tu našao slučajno.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud