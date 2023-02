DRUGU KUĆU SEM SRBIJE NEMAMO: Predsednik Vučić sumirao proteklu radnu nedelju (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu video u kojem sumira proteklu radnu nedelju.

"Ove nedelje, obeležavajući Sretenje, ponosan sam na činjenicu da smo uspeli u onome što su naši preci zacrtali - da stvorimo jaku državu, suverenu i slobodarsku, koja je u stanju da raste i napreduje, da se bori i čuva svoj narod i nacionalne interese, državu čija se reč čuje i poštuje", napisao je Vučić na Instagramu i dodao:

"Mi drugu kuću sem Srbije nemamo i zato ne postoji važniji zadatak nego da se prema državi odnosimo odgovorno, da je čuvamo, jačamo i ne dozvolimo da bilo ko ugrozi suštinu našeg postanka i opstanka. Dan državnosti je i naš Dan pobede, a ljudi vrlo dobro prepoznaju one koji se bore za svoju zemlju i kojima je to jedini cilj. Meni je to posao koji nastavljam da radim, na svakom mestu i pred bilo kim, jer mi ništa važnije od naše dece i svetije od srpske zemlje nemamo".

(Kurir.rs)